Maria verpasst in Madrid die dritte Runde

Nun hat es auch die letzte deutsche Spielerin in Madrid erwischt: Tatjana Maria ist im Zweitrunden-Duell mit der Belarussin Viktoria Asarenka nahezu chancenlos.

Tatjana Maria ist in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid ausgeschieden. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Donnerstag gegen die Belarussin Victoria Azarenka mit 3:6, 1:6. Nach 81 Minuten musste sich die frühere Wimbledon-Halbfinalistin, die vor allem mit ihrem Aufschlag Probleme hatte, der an Nummer 23 gesetzten Favoritin geschlagen geben.

Der Wettbewerb der Frauen beim mit 8,77 Millionen US-Dollar dotierten Sandplatzturnier geht damit ohne deutsche Spielerinnen weiter. Laura Siegemund, die sich über zwei erfolgreiche Qualifikationsrunden einen Startplatz im Hauptfeld erkämpft hatte, verlor ihr Auftaktmatch gegen die Kroatin Donna Vekic am Mittwoch klar. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber lässt nach ihrem Virusinfekt das Turnier aus und möchte erst in Rom wieder einsteigen.