Maria und Siegemund ziehen in Hobart weiter

Ein deutsches Tennis-Duo ist beim WTA-Turnier im australischen Hobart erfolgreich gestartet.

Eine Runde weiter: Tatjana Maria in Hobart. Getty Images

Tatjana Maria und Laura Siegemund gewannen eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne jeweils ihre Spiele. Wimbledon-Halbfinalistin Maria setzte sich am Montag in ihrer Erstrunden-Partie gegen die Australierin Talia Gibson klar mit 6:3, 6:2 durch.

Siegemund schaltete die Tschechin Tereza Martincova mit 5:7, 6:1, 6:2 aus.

Maria trifft nun im Achtelfinale auf Anhelina Kalinina (Ukraine/Nr. 5). Nächste Gegnerin der 34-jährigen Siegemund ist Bernarda Pera oder Madison Brengle (beide USA).

Grand-Slam-Auftakt am 16. Januar

Die beiden Deutschen sind bereits für das Hauptfeld der am 16. Januar beginnenden Australian Open qualifiziert und nutzen die mit 259.303 Dollar dotierte Veranstaltung als Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison.