Maria und Niemeier fiebern Viertelfinal-Duell entgegen

Tatjana Maria und Jule Niemeier sind beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nicht zu stoppen. Erstmals in ihrer Karriere stehen sie bei einem Grand Slam im Viertelfinale und treffen nun aufeinander. Von Rivalität ist zuvor keine Spur.

Glücklich klatschten Jule Niemeier und Tatjana Maria miteinander ab. Ausgelassen freuten sich die beiden deutschen Überraschungen über ihren nächsten Wimbledon-Coup und fieberten schon ihrem direkten Duell entgegen. "Unfassbar, ich bin sehr froh, dass wir beide gewonnen haben", schwärmte Niemeier. Mit begeisternden Auftritten setzten sie am Sonntag ihre Sensationsläufe beim Rasen-Klassiker fort und treffen nun im Viertelfinale der Generationen aufeinander.

Von Rivalität keine Spur - Freude über sichere deutsche Halbfinalistin

Von Rivalität war am Sonntagabend trotz des bevorstehenden Aufeinandertreffens keine Spur. "Das hätten wir beide unterschrieben, als wir hergeflogen sind", sagte Niemeier bei "Sky". "Ich freue mich extrem zu wissen, dass auf jeden Fall eine deutsche Spielerin im Halbfinale ist." Es sei "super für Deutschland, dass wir zwei gegeneinander spielen, das hätte am Anfang keiner gedacht", sagte auch Maria voller Freude.

Durch eine große Energieleistung bezwang die zweifache Mutter im Alter von 34 Jahren am Sonntag die an Nummer zwölf gesetzte Jelena Ostapenko mit 5:7, 7:5, 7:5. Keine 30 Minuten später bejubelte die 22 Jahre alte Niemeier vor den Augen von Legenden wie Björn Borg ihr souveränes 6:2, 6:4 auf dem Centre Court gegen die britische Lokalmatadorin Heather Watson. Maria und Niemeier kassieren für ihre Achtelfinal-Erfolge umgerechnet jeweils 360.000 Euro und stehen erstmals überhaupt bei einem Grand Slam unter den besten Acht.

Niemeier: "Es tut mir leid, dass ich heute eine Britin rauswerfen musste"

In ihrer bisherigen Karriere hatte Niemeier insgesamt noch nicht so viel verdient. "Es tut mir leid, dass ich heute eine Britin rauswerfen musste", sagte die Dortmunderin entschuldigend mit einem Wimbledon-Handtuch über den Schultern. "Ich bin super stolz auf mich selbst." Sie kenne Niemeier noch gar nicht richtig, berichtete Maria. Zwar spielten beide zusammen beim Tennisclub Bredeney in Essen dieses Jahr in der Bundesliga. "Ich habe sie aber nie wirklich spielen gesehen", sagte Maria.

Im zweiten Satz gegen Ostapenko wehrte sie zwei Matchbälle ihrer Gegnerin ab und holte sich nach 2:07 Stunden den größten Erfolg ihrer Karriere. Nur 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia ist sie im 35. Anlauf so gut wie nie zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier. "Es macht mich so stolz, eine Mutter zu sein. Das ist das Beste auf der Welt", sagte sie in ihrer Dankesrede. "Ich liebe meine zwei Kinder."

Durch den Erfolg erhalten Maria und Niemeier auch Einzug in den elitären "Last 8 Club" von Wimbledon. Darin sind alle Einzel-Viertelfinalisten und erhalten unter anderem lebenslang Tickets für das prestigeträchtigste Turnier der Welt. "Wow wow wow", bejubelte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner das deutsche Viertelfinale und attestierte Maria "eine weitere taktische und kämpferische Meisterleistung".

Sieg vor namhaftem Publikum

Vor der Partie von Niemeier standen zahlreiche Ex-Champions wie Roger Federer, Stefan Edberg, Chris Evert und auch Angelique Kerber bei der 100-Jahres-Feier des Centre Court auf dem Rasen. "Ich wollte die Show nicht schauen, weil ich ziemlich nervös war", gestand sie. Niemeier fehlen nun nur drei Siege zur absoluten Sensation.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gewann die Dortmunderin einen der spektakulärsten Punkte des gesamten Turniers. Nach einer gelungenen Rückhand aus dem Zurücklaufen nach einem Lob riss die Dortmunder beide Arme nach oben, der Punkt zum 2:2 begeisterte auch frühere Stars wie Billie Jean King auf der Ehrentribüne.

Mit ihrem starken Aufschlag, der schnellen Vorhand und variablem Spiel dominierte die Weltranglisten-97. das Geschehen. Per feinem Vorhandstopp sicherte sie sich nach nur 27 Minuten den ersten Satz. Der zweite Durchgang geriet enger, doch abgeklärt behielt Niemeier stets die Nerven und nutzte den dritten Matchball.

Mühsames Match gegen "toughe" Ostapenko

Maria hatte deutlich mehr Mühe. Die frühere French-Open-Siegerin Ostapenko kam zu Beginn zwar noch mit der unorthodoxen Spielweise der Deutschen nicht zurecht. Maria blieb mit hoher Laufintensität lange in den Punkten, spielte die Bälle mit unangenehmem Unterschnitt. Langsam gewann die 25 Jahre alte Ostapenko aber an Sicherheit und auch den ersten Satz.

"Ich weiß, dass es eine toughe Gegnerin ist, sie spielt die Bälle sehr, sehr schnell", hatte Maria ihre Kontrahentin vor der Partie analysiert. Beim Stand von 4:5 im zweiten Satz wehrte sie nervenstark die beiden Matchbälle ihrer Gegnerin ab. Ostapenko, die häufig Probleme mit der Konstanz hat, kam aus dem Tritt. Mit einem lauten Schrei feierte Maria das Break zum 6:5, ihr Ehemann und Trainer Charles-Edouard jubelte auf der Tribüne mit beiden Fäusten - wenig später machte sie zu Null den Gewinn des zweiten Satzes perfekt.

Der entscheidende Durchgang wurde zur Nervenprobe. Wieder startete Ostapenko besser, schwankte aber zwischen den Extremen. Wieder kam Maria zurück. Beim Stand von 5:4 und einem Break vor schlug sie zum Matchgewinn auf, Ostapenko glich aus und tippte sich an die Stirn. Maria schaffte erneut das Break - und durfte schließlich jubeln.