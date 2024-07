Maria und Kerber scheitern in Wimbledon in Runde eins

Der Tag hatte bei den Frauen mit Laura Siegemunds Erfolg aus deutscher Sicht gut begonnen, dann aber ereilte sowohl Tatjana Maria als auch Angelique Kerber das Aus schon der ersten Runde.

Angelique Kerber hat gleich in der ersten Runde von Wimbledon das Aus ereilt. Bei ihrem Comeback beim Rasenklassiker nach der Babypause musste die 36-Jährige gegen die Kasachin Julia Putintseva mit einem 5:7, 3:6 die nächste Grand-Slam-Enttäuschung hinnehmen.

Zwar kämpfte sich die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin nach einem Fehlstart und 0:3-Rückstand ins Spiel, konnte aber den Verlust des ersten Satzes nicht mehr vermeiden. Insgesamt war ihr das mangelnde Selbstvertrauen anzumerken, immer wieder quittierte sie Fehler mit einem unzufriedenen Kopfschütteln und haderte mit sich. So gelang es auch nicht, dem Match noch eine Wende zu geben. Nach 78 Minuten war ihr Wimbledon-Auftritt damit schon wieder Geschichte.

Dritte Grand-Slam-Auftaktniederlage für Kerber - Maria fightet vergeblich

Kerber ist damit seit ihrem Comeback um den Jahreswechsel noch ohne Sieg auf den größten Tennis-Bühnen. Bei ihrem dritten Grand-Slam-Start war zum dritten Mal nach der Auftaktpartie Schluss. Auch bei den Australian Open und den French Open kam das Aus in der Auftaktpartie. In Wimbledon hatte sie auf die Wende ihres bisher verkorksten Grand-Slam-Jahres gehofft.

Zuvor war bereits Tatjana Maria ausgeschieden. Die Halbfinalistin von 2022 musste sich nach einem engen Match Katie Boulter 6:7 (6:8), 5:7 geschlagen geben. Dabei konnte die 36-Jährige einen 4:1-Vorsprung im ersten Satz nicht nutzen, den sie in einem umkämpften Tiebreak abgeben musste. Im zweiten Durchgang genügte der Britin ein Break zum entscheidenden 7:5.

Wie im Vorjahr muss Maria also erneut nach ihrem Auftaktmatch schon wieder ihre Tasche packen. "Es tut wirklich weh, es war ein super Match", sagte die 36-Jährige bei Prime Video: "Ich habe mich echt gut gefühlt auf dem Platz. Es ist einfach schade, dass es jetzt in der ersten Runde für mich vorbei ist."

Bei Olympia im Doppel mit Siegemund

Somit bleibt einzig Laura Siegemund im Wettbewerb, die die Ukrainerin Kateryna Baindl mit einem Zweisatzsieg überzeugte. Die 36-Jährige kündigte nach ihrem Match an, dass sie beim olympischen Tennis-Turnier in Paris in diesem Sommer (27. Juli bis zum 4. August) mit Kerber Doppel spielen werde: "Ich habe mit Angie telefoniert, und sie hat gesagt, sie würde gern mit mir spielen", sagte die Metzingerin. "Sie möchte dann Doppel spielen, wenn sie wirklich Medaillenaussichten hat und da wirklich was reißen kann. Und dann ist das für mich die beste Option gewesen."

Kerber wird auch im Einzel an den Start gehen, wie Siegemund wurde sie für das Olympia-Aufgebot bereits offiziell nominiert. Bei den Spielen in Rio de Janeiro hatte sie 2016 Silber im Einzel gewonnen und blickte auf ihr Zusammenspiel mit Siegemund voraus: "Ich denke, das wird sehr interessant, mit Laura Doppel zu spielen. Wir haben noch nie miteinander gespielt. Aber ich bin bereit und mal gucken, was daraus wird."