Maria und Friedsam zum Auftakt in Rom raus - Murray verliert "Oldie-Duell"

Der Tenniszirkus macht in Form zweier 1000-Punkte-Turniere in Rom Station. Deutsche Spielerinnen sind ab sofort keine mehr dabei, Spieler noch drei.

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige verlor am Mittwoch gegen die Ungarin Anna Bondar mit 4:6, 1:6.

Maria konnte gegen die in der Weltrangliste um 17 Plätze besser dastehende Bondar nur im ersten Satz mithalten. Danach unterliefen ihr zu viele leichte Fehler, nach 72 Minuten war die Partie vorbei.

Friedsam als letzte Deutsche raus

Deutlich offener als Maria gestaltete Anna-Lena-Friedsam ihr Match gegen die ehemalige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa. Die 29 Jahre alte deutsche Qualifikantin gewann den ersten Satz, um dann aber doch mit 6:4, 2:6, 6:7 zu verlieren.

Am Dienstag hatte bereits Jule Niemeier ihr Auftaktmatch bei der mit 3,57 Millionen Euro dotierten Sandplatzveranstaltung der WTA-1000-Kategorie verloren. Damit sind keine deutschen Spielerinnen mehr im Turnier vertreten.

Murray unterliegt im Duell der "Oldies"

Andy Murray hat beim ATP-Turnier am gleichen Ort seinen mit Interesse erwarteten Auftakt gegen Fabio Fognini verloren. Im Aufeinandertreffen der beiden 35-Jährigen unterlag der Schotte dem Italiener 4:6, 6:4, 4:6. Fognini hatte vor Kurzem erstmals seit 2009 die Top 100 der Weltrangliste verlassen.

Die beiden spielintelligenten Routiniers lieferten sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch, der die Zuschauer in Rom immer wieder von den Sitzen riss. Doch sie leisteten sich auch ihre schwachen Phasen. Im zweiten Satz etwa verspielte Murray ein Doppelbreak mit 5:1-Führung, um dann beim Stand von 5:4 ein weiteres Mal zu breaken - zum Satzgewinn.

Aus deutscher Sicht greifen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann am Donnerstag ins Geschehen ein, Alexander Zverev besitzt gar ein Freilos für die 1. Runde.