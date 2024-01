Maria trotzt Kreislaufproblemen - Auch Siegemund ganz knapp weiter

Laura Siegemund und Tatjana Maria zeigen in Melbourne mal wieder großen Kampfgeist. Damit stehen bereits drei deutsche Tennisspielerinnen in Runde zwei.

Mit großem Kampfgeist haben Tatjana Maria und Laura Siegemund bei den Australian Open die zweite Runde erreicht. Die 36 Jahre alte Maria gewann am Montag in Melbourne ihre Auftakt-Partie gegen Camila Osorio aus Kolumbien mit 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 und trotzte dabei auch zwischenzeitlichen Kreislaufproblemen. Siegemund, nur ein Jahr jünger als Maria, setzte sich gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova mit 6:2, 3:6, 7:6 (11:9) durch.

Zum Auftakt am Sonntag hatte bereits Tamara Korpatsch die erste Runde überstanden. Qualifikantin Ella Seidel war dagegen ausgeschieden und hatte nur knapp eine "Brille" vermieden.

Wilde Satzverläufe bei Maria

Maria machte im ersten Satz einen 1:5-Rückstand wett, im zweiten Durchgang gab sie dann eine 5:2-Führung her und verlor den Satz noch im Tiebreak. Danach musste die deutsche Nummer eins bei hohen Temperaturen von um die 30 Grad minutenlang behandelt werden, weil sie bei der Hitze offenbar Kreislaufprobleme bekommen hatte.

Die zweifache Mutter überstand die Schwächephase aber und war im dritten Abschnitt wieder die dominierende Spielerin. Nach 2:52 Stunden verwandelte Maria ihren ersten Matchball und lehnte danach völlig erschöpft am Netz. Sie bekommt es nun mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun.

Siegemund schrie ihre Freude laut heraus und sprang in die Luft

Siegemund startete im heißen Melbourne stark und holte sich ohne große Probleme den ersten Satz. Danach hatte sie aber Schwierigkeiten mit ihrem Aufschlag und brachte im gesamten zweiten Satz nicht ein Mal ihr Service durch. Die Entscheidung fiel so im dritten Satz, wo Siegemund zunächst einem Rückstand hinterherlief. Die Nummer 78 der Welt gab aber nie auf und belohnte sich am Ende für eine große Willensleistung. Danach schrie sie ihre Freude laut heraus und sprang in die Luft. Siegemund trifft nun auf die australische Qualifikantin Storm Hunter.

Zwei Top-Favoritinnen hielten sich unterdessen nicht lange in der Hitze auf. Cori Gauff brauchte beim 6:3, 6:0 gegen Anna Schmiedlova 1:01 Stunden, Elina Svitolina beim 6:2, 6:2 gegen Wildcard-Inhaberin Taylah Preston sogar noch eine Minute weniger.

Das frühe Aus hingegen kam für Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. Die Nummer sieben der Welt war gegen die überragend aufspielende ukrainische Qualifikantin Dayana Yastremska chancenlos und unterlag 1:6, 2:6.