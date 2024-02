Maria steht im Achtelfinale von Cluj-Napoca

Tatjana Maria hat ihr erstes Match in Cluj-Napoca gegen die Chinesin Bai Zhuoxuan gewonnen und steht im Achtelfinale des WTA-Turniers.

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca souverän das Achtelfinale erreicht. In ihrem Auftaktmatch siegte die 36-Jährige gegen die Chinesin Bai Zhuoxuan glatt in zwei Sätzen mit 7:5, 6:3. In der Runde der letzten 16 trifft sie nun auf die Italienerin Sara Errani oder Caty McNally aus den USA.

Maria, in Cluj-Napoca an Nummer zwei gesetzt, startete stark, nahm ihrer Gegnerin gleich deren erstes Aufschlagspiel ab und führte schnell mit 3:0. Danach erlaubte sie Bai allerdings ein Break und ließ die Chinesin wieder herankommen. Mit einem sicheren Aufschlag und einem Break zum 7:5 sicherte sich die 36-Jährige dennoch den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang startete die zweifache Mutter aus Bad Saulgau mit zwei Breaks und zog schnell auf 4:0 davon. Zwar gab sie noch einmal den Aufschlag ab, brachte den Satz aber sicher ins Ziel und verwandelte ihren ersten Matchball zum Sieg.

Korpatsch gegen Avanesyan gefordert

Auch Titelverteidigerin Tamara Korpatsch greift am Dienstag ins Geschehen ein, in der ersten Runde trifft sie auf die Russin Elina Avanesyan. Die Hamburgerin hatte 2023 in Cluj ihren ersten WTA-Titel gefeiert, damals fand das 250er-Turnier noch im Herbst statt. Laura Siegemund war am Montag in der ersten Runde ausgeschieden.