Maria scheitert an Kasatkina und hofft auf Stuttgarter Wildcard

Tatjana Maria ist als letzte deutsche Spielerin beim WTA-Turnier in Indian Wells ausgeschieden.

Die Wimbledon-Halbfinalistin unterlag in der Nacht zu Sonntag der an Nummer acht gesetzten Russin Darya Kasatkina nach rund einer Stunde Spielzeit mit 2:6, 1:6.

In der ersten Runde hatte Maria die Italienerin Jasmine Paolini geschlagen. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau war damit die einzige Deutsche, die es beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in die zweite Runde geschafft hat: Jule Niemeier und Laura Siegemund waren an ihren Auftakthürden gescheitert.

Maria blickte derweil schon einige Wochen voraus und damit nach Stuttgart. "Wir bereiten uns jetzt auf Miami vor, danach ist Fed Cup, dann ist Stuttgart vielleicht. Da ist die Anfrage ziemlich groß bezüglich der Wildcard, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr vielleicht eine bekomme", so Maria. "Natürlich ist es was Besonderes, beste deutsche Tennisspielerin zu sein. Ich habe immer gerne für Deutschland gespielt und ich komme immer gerne zurück und spiele in Deutschland die Turniere", sagte sie.

Zverev am Sonntag gegen Ruusuvuori

Beim parallel stattfindenden ATP-Masters in Indian Wells ist aus deutscher Sicht nur noch Olympiasieger Alexander Zverev vertreten. Der 25-Jährige trifft am Sonntag in der dritten Runde auf den Finnen Emil Ruusuvuori.

Der in Kalifornien an Platz eins gesetzte Spanier Carlos Alcaraz hatte in der Nacht auf Sonntag mit dem Australier Thanasi Kokkinakis keine Probleme und siegte 6:3 und 6:3. In der nächsten Runde misst sich der 19-Jährige mit dem Niederländer Tallon Griekspoor, in in zwei gewonnen ie-Break-Sätzen den Argentinier Guido Pella bezwang.