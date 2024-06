Maria scheidet in Bad Homburg aus

Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Bad Homburg in der ersten Runde ausgeschieden. Jetzt liegen die Hoffnungen vor allem auf Angelique Kerber.

Tatjana Maria, hier bei den Nottingham Open, ist in Bad Homburg ausgeschieden. picture alliance / Action Plus

1:6, 3:6 und somit das jähe Aus: An diesem Sonntag hat Tatjana Maria gegen die Bulgarin Wiktorija Tomowa verloren und sich damit frühzeitig aus dem Turnier in Bad Homburg verabschiedet - eine große Enttäuschung für die 36-Jährige, die 2022 noch bis ins Wimbledon-Halbfinale vorgedrungen war.

Nun richtet sich der Fokus auf Angelique Kerber. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin greift am Montag ins Geschehen ein. Die gebürtige Bremerin ist gegen die Russin Diana Schneider gefordert.

Korpatsch ist ausgeschieden und schlägt nun trotzdem auf

Die eigentlich schon in der Qualifikation ausgeschiedene Tamara Korpatsch ist als sogenannte Lucky Loserin ins Hauptfeld nachgerückt. Korpatsch profitierte von der kurzfristigen Absage der ehemaligen Weltranglistenersten Viktoria Asarenka (Belarus) und trifft in der ersten Runde auf die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Das Turnier in Bad Homburg dient der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das Grand-Slam-Event beginnt am 1. Juli.