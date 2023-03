Maria, Otte & Co. scheitern früh - Struff bessert deutsche Bilanz auf

Gleich sechs deutsche Profis haben am Mittwoch beim ATP- bzw. WTA-Turnier in Miami ins Geschehen eingegriffen. Die Matches verliefen für die DTB-Profis wenig erfolgreich.

Bestand in Miami gegen den Italiener Fabio Fognini: Jan-Lennard Struff. IMAGO/USA TODAY Network

Die Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria musste sich in der ersten Runde des WTA-Turniers der früheren French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Maria geriet vor allem bei ihrem zweiten Aufschlag immer wieder unter Druck und leistete sich Anfang des zweiten Satzes unnötige Fehler, die ihre Gegnerin endgültig auf die Siegerstraße brachten. Auch Anna-Lena Friedsam unterlag anschließend der Chinesin Wang Xinyu 6:3, 4:6, 2:6.

Bei den Herren unterlag Oscar Otte dem US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:7 (3:7), 3:6.

Siegemund und Struff halten deutsche Fahne hoch

Laura Siegemund hatte tags zuvor den Sprung in die zweite Runde mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen die Ägypterin Mayar Sherif geschafft und tritt in der Runde der letzten 64 gegen die Spanierin Paula Badosa an.

Wie Friedsam und Maria musste sich dagegen auch Jule Niemeier bereits verabschieden. Die 23-jährige Dortmunderin unterlag der Russin Anna Blinkova glatt in zwei Sätzen 4:6, 1:6.

Die deutsche Bilanz aufgebessert hat Jan-Lennard Struff und die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, bezwang am Mittwochabend den Italiener Fabio Fognini 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für den Warsteiner in der Runde der letzten 64 ist der Bulgare Grigor Dimitrov.