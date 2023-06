Maria mit Auftakterfolg in Nottingham - Niemeier scheitert an Watson

Beim WTA-Turnier hat Tatjana Maria einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Das Turnier dient der Vorbereitung auf den Grand Slam in Wimbledon, bei dem die Deutsche ihren Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen möchte. Zum Duell gegen Jule Niemeier kommt es hingegen nicht. Auch Lena Rüffer muss in Hertogenbosch ihre Koffer packen.

Tennisprofi Tatjana Maria ist erfolgreich ins Rasen-Tennisturnier in Nottingham gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die in der vergangenen Saison in Wimbledon das Halbfinale erreichte, gewann am Montag in der ersten Runde gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai 6:1, 6:4.

Zu einer Wiederauflage des letztjährigen Wimbledon-Viertelfinales zwischen Maria und Jule Niemeier kommt es allerdings nicht. Die 23-Jährige aus Dortmund verlor ihre Auftaktpartie gegen die britische Qualifikantin Heather Watson 4:6, 3:6. Für Niemeier war es die vierte Erstrundenniederlage nacheinander, nach dem frühen Aus bei den French Open war sie in der Weltrangliste auf Platz 118 abgestürzt.

Vorbereitung für Wimbledon

Maria war nach ihrem Erstrundenaus bei den French Open schon in der vergangenen Woche in die Rasensaison gestartet, beim ITF-Turnier im englischen Surbiton erreichte sie dabei das Viertelfinale. Das Turnier in Newcastle dient ihr nun zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon vom 3. bis 16. Juli, bei dem Maria und Niemeier ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen möchte.

Rüffer verpasst Überraschung

Im niederländischen 's-Hertogenbosch verpasste Lena Rüffer eine Überraschung. Die Qualifikantin aus Berlin, Nummer 348 der Weltrangliste, verlor ihr Erstrundenduell mit der an Position zwei gesetzten Russin Ljudmila Samsonova 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7) und vergab dabei im dritten Satz eine 5:3-Führung. Die 24-jährige Rüffer war erst zum vierten Mal in ein Hauptfeld bei einem WTA-Turnier vorgestoßen.