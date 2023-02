Maria in Thailand auf Kurs - Klarer Erfolg gegen Siegerin von 2019

Tatjana Maria hat in Hua Hin (Thailand) den zweiten Sieg eingefahren und steht in der Runde der letzten Acht.

Die 35-jährige aus Bad Saulgau ist bei den Thailand Open in das Viertelfinale eingezogen. Die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin siegte am Donnerstag 6:0, 6:4 gegen Dayana Yastremska.

Die heute 22-jährige Ukrainerin hatte das Turnier 2019 gewonnen. Im März 2022 war Yastremska aufgrund des russischen Angriffskrieges aus ihrer Heimat geflohen und hatte kurz darauf mit dem Finaleinzug in Lyon für Aufmerksamkeit gesorgt.

Bei der WTA-Veranstaltung in Hua Hin trifft Maria im Viertelfinale erneut auf eine Ukrainerin, Gegnerin ist dann Lesya Tsurenko, die die an Position vier gesetzte Russin Anna Kalinskaya in drei Sätzen mit 6:0, 6:7 und 6:4 besiegte.

Maria, in Thailand an Position sechs gesetzt und im Auftaktmatch gegen die Philippinin Alexandra Eala mit einem souveränen 6:2 und 6:2 weiter gezogen, ist an Nummer 63 der Weltrangliste platziert, ihre nächste Gegnerin Tsurenko rangiert an Position 136.