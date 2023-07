Maria in Budapest eine Runde weiter

Tennisspielerin Tatjana Maria hat sich gut erholt vom Erstrunden-Aus in Wimbledon gezeigt und ihre Auftaktaufgabe beim WTA-Turnier in Budapest erfolgreich gelöst.

Hat in Budapest die nächste Runde erreicht: Tatjana Maria. IMAGO/Independent Photo Agency

Knapp zwei Wochen nach ihrer enttäuschenden Niederlage beim Grand-Slam-Tunier in London setzte sich die 35-jährige Maria am Montag in der 1. Runde der mit knapp 260 000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen die Französin Carole Monnet mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 durch. Die deutsche Nummer 1 trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen der ungarischen Lokalmatadorin und Wildcarderin Fanny Stollar und Irene Burillo Escorihuela aus Spanien.

Maria ist bei der WTA-250-Veranstaltung an Position fünf gesetzt, die beiden topgesetzten Spielerinnen des Turniers sind die Weltranglisten-39. Bernarda Pera aus den USA und die auf Position 45 platzierte Shuai Zhang aus China.