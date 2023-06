Maria im Lospech: Swiatek wartet zum Auftakt in Bad Homburg

Tatjana Maria bekommt es in der ersten Runde der Bad Homburg Open mit der denkbar schwierigsten Gegnerin zu tun. Die 35-Jährige trifft auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Tatjana Maria hat bei der Auslosung für die Bad Homburg Open eine schwere Gegnerin zugeteilt bekommen. Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres trifft in der ersten Runde gleich auf die Polin Iga Swiatek. Die Weltranglistenerste hat gerade erst die French Open gewonnen. "Tatjana gegen Iga, das könnte auch eine Finalbegegnung sein", sagte Ex-Spielerin Andrea Petkovic, die bei der Auslosung am Freitag als Glücksfee fungierte. Derzeit spielt Maria (35) noch bei einem kleineren Turnier in Italien, wo sie am Freitag den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Jule Niemeier musste derweil ihre Teilnahme am von Angelique Kerber organisierten Turnier in Bad Homburg aufgrund einer Handgelenksverletzung, die sie sich im Achtelfinale von Berlin gegen die Tschechin Marketa Vondrousova zugezogen hatte, absagen. Für sie rückt Anna-Lena Friedsam mit einer Wildcard ins Hauptfeld und spielt zum Auftakt gegen Mayar Sherif aus Ägypten. Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki trifft in der ersten Runde auf Lin Zhu aus China.

Anhaltende Regenfälle: Viertelfinal-Spiele in Berlin auf Samstag verschoben

Aufgrund anhaltender Regenfälle ist beim WTA-Turnier in Berlin am Freitag kein Tennis gespielt worden. Die angesetzten Viertelfinalmatches sollen am Samstag ab 10.30 Uhr nachgeholt werden, im Anschluss sollen im Idealfall nach einer angemessenen Pause auch die Halbfinals stattfinden.

Im Steffi-Graf-Stadion stehen sich in der Runde der besten Acht die Griechin Maria Sakkari und die Tschechin Marketa Vondrousova sowie die Französin Caroline Garcia und die Tschechin Petra Kvitova gegenüber. Auf Court 1 spielen die russische Außenseiterin Jelina Awanessjan und Donna Vekic aus Kroatien sowie die beiden Russinnen Veronika Kudermetova und Ekaterina Alexandrova um den Halbfinaleinzug.