Maria erstmals 2023 in einem Halbfinale

In Kolumbien hat Tatjana Maria gegen die Italienerin Nuria Brancaccio gewonnen und das Halbfinale erreicht.

Tatjana Maria steht in Kolumbien wieder in der Vorschlussrunde. IMAGO/ZUMA Wire

Tatjana Maria hat kurz vor der Erstrundenpartie im Billie-Jean-King-Cup mit der deutschen Tennis-Auswahl erstmals in dieser Saison ein WTA-Halbfinale erreicht. In Bogota setzte sich die 35 Jahre alte Schwäbin im Viertelfinale am Freitag gegen die italienische Außenseiterin Nuria Brancaccio problemlos mit 6:3, 6:2 durch.

In der Vorschlussrunde trifft die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres auf Laura Pigossi aus Brasilien oder die Britin Francesca Jones. Die an Nummer zwei gesetzte Maria ist die einzige deutsche Starterin beim mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt.

Im Vorjahr hatte Maria das Turnier gewonnen und dabei ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour geholt. Im Finale ging es damals gegen Pigossi.

In der kommenden Woche tritt Maria mit den deutschen Tennis-Damen von Teamchef Rainer Schüttler im Billie-Jean-King-Cup gegen Brasilien an. Die Begegnung wird am 14. und 15. April in Stuttgart ausgetragen.

Hanfmann in Houston

Bei den Herren hat Yannick Hanfmann in Houston im Achtelfinale mit dem US-Amerikaner Tommy Paul eine harte Nuss zu knacken.