Maria bleibt Mission Titelverteidigung

Ohne Satzverlust hat Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Kolumbien das Finale erreicht.

Will ihren dritten Titel holen: Tatjana Maria. IMAGO/ZUMA Wire

Auf dem Weg ins Endspiel stand für die Titelverteidigerin nur noch die Britin Francesca Jones im Weg - und der Regen. Der hatte im zweiten Satz beim Stand von 4:3 für die 817. der Weltrangliste aus Großbritannien für eine Unterbrechung gesorgt.

Durchgang eins war eine klare Sache für die an Nummer zwei gesetzte Maria, die forsch startete, rasch mit 5:0 führte und sich den Satz mit 6:3 schnappte. Anschließend fiel die Spannung etwas ab, was auf einmal zu einem ausgeglichenen Match führte.

Nach der langen Regenpause kam jedoch Maria stärker zurück, sicherte sich die letzten drei Spiele, damit das Match mit 6:3, 6:4 und hat damit die Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

2022 hatte die 35-Jährige in Bogota ihren zweiten Titel ihrer Karriere geholt. Im Endspiel trifft sie am Sonntag auf die Siegerin des Duells zwischen der US-Amerikanerin Peyton Stearns und der an vier gesetzten Russin Kamilla Rakhimova.