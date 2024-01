Maria bei Thailand Open im Achtelfinale - Kerber in Linz raus

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Thailand die zweite Runde erreicht. In Linz schied Angelique Kerber früh aus, während es für Jule Niemeier besser lief.

Die 36-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag mit 6:3, 6:1 gegen die Niederländerin Arianne Hartono durch. Im Achtelfinale trifft die an Nummer vier gesetzte Maria auf die US-Amerikanerin Katie Volynets, die in zwei Durchgängen gegen die Slowenin Tamara Zidansek gewann.

Das Hartplatzturnier im Badeort Hua Hin ist eines aus der kleineren 250er-Kategorie und mit 267.082 US-Dollar dotiert.

Kerber fliegt, Niemeier bleibt

Beim WTA-Turnier im österreichischen Linz waren am Dienstag Jule Niemeier sowie Angelique Kerber gefordert. Die frühere Wimbledon-Siegerin Kerber hat dabei bei ihrem Europa-Comeback nach der Baby-Pause eine Niederlage hinnehmen müssen. Der 36-Jährige unterlag der Italienerin Lucia Bronzetti mit 1:6, 3:6. Niemeier erreichte indes durch ein 6:3, 6:4 gegen die Russin Ana Blinkova die nächste Runde und trifft nun auf Blinkovas Landsfrau Ekaterina Alexandrova.

Marterer in Montpellier

In Montpellier erwischte es derweil Maximilian Marterer. Der 28-Jährige unterlag dem Franzosen Arthur Cazaux im Kampf um den Einzug in Achtelfinale mit 1:6, 3:6. Marterer musste damit wie schon zuletzt bei den Australian Open eine Auftaktniederlage quittieren. Der Nürnberger war der einzige Deutsche im Feld.