Maria bei Thailand Open im Achtelfinale - Kerber in Linz gegen Bronzetti

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Thailand die zweite Runde erreicht. In Linz tritt heute unter anderem Angelique Kerber auf den Plan.

Die 36-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag mit 6:3, 6:1 gegen die Niederländerin Arianne Hartono durch. Im Achtelfinale trifft die an Nummer vier gesetzte Maria auf die US-Amerikanerin Katie Volynets, die in zwei Durchgängen gegen die Slowenin Tamara Zidansek gewann.

Das Hartplatzturnier im Badeort Hua Hin ist eines aus der kleineren 250er-Kategorie und mit 267.082 US-Dollar dotiert.

Deutsches Duo am Dienstag in Linz - Marterer in Montpellier

Beim WTA-Turnier im österreichischen Linz sind am Dienstag Jule Niemeier sowie Angelique Kerber gefordert. Qualifikantin Niemeier spielt gegen die Russin Anna Blinkova, die mit einer Wildcard antretende Kerber gegen die Italienerin Lucia Bronzetti.

Im südfranzösischen Montpellier duelliert sich Maximilian Marterer am Abend mit dem Franzosen Arthur Cazaux.