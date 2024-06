Mares kehrt nach Deutschland zurück

Abwehrspieler Vojtech Mares kehrt nach einer Saison beim österreichischen Regionalligisten SPG Wels nach Deutschland zurück. Der 25-Jährige wechselt an die Salzach zum SV Wacker Burghausen. "Mit seiner Körpergröße (1,94 Meter, Anmerkung der Redaktion) und seinen technischen Fähigkeiten wird er unsere Abwehr erheblich verstärken. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell bei uns integrieren wird und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen kann", so der sportliche Leiter Karl Heinz Fenk über den ehemaligen tschechischen U-Nationalspieler.