Maren Weigel "So viele wie heute waren noch nie so nah am Wasser gebaut"

Die TuS Metzingen schafft die Sensation: In einem hart umkämpften Finale gegen den Titelfavoriten SG BBM Bietigheim, die den Pokal zuletzt drei Jahre in Folge gewannen, holen sie den ersten Pokaltitel der Vereinsgeschichte. Die Stimmen zum Spiel:

"Ich hab schon vorher versucht, es irgendwie in Worte zu fassen. Es ist mir nicht möglich. Wir konnten es alle selber nicht glauben, ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz glauben. So viele wie heute waren noch nie so nah am Wasser gebaut. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und das werden wir alle für immer in Erinnerung behalten", zeigt sich Kapitänin Maren Weigel nach dem Spiel sprachlos.

Weigel beendet im Sommer ihre Handballkarriere. Nach dem Finale ist dementsprechend emotional: "10 Jahren bei TuS Metzingen. Wir haben es oft versucht. Wir waren noch einmal im Finale und ich sage mal einmal "nur" im Halbfinale und dass es dann jetzt bei meinem letzten Anlauf klappt, ist das größte Geschenk überhaupt", spricht sie den ersten Pokaltitel der Vereinsgeschichte an.

"Das war ein unglaubliches Finale. Es ist für uns gut gelaufen. Ich habe auch immer wieder auf die Uhr geschaut, ob es noch reicht. Ich bin einfach überglücklich, dass wir diese Extraleistung mit ein bisschen Glück hier heute bringen konnten und etwas Einmaliges geschafft haben. Das kann glaube ich niemand richtig in Worte fassen", freut sich auch Trainer Werner Bösch.

Bietigheims Trainer Jakob Westergaard hat vor allem lobende Worte für seine Gegner übrig: "Natürlich möchten wir gerne Metzingen gratulieren, eine überragend gute Leistung. Wir haben nicht nur das Torwartduell verloren, sondern auch viele Würfe verworfen. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel Stress gehabt, weil wir natürlich gerne eine super Leistung bringen wollen. Das hat heute überhaupt nicht geklappt. Deswegen ist es sehr verdient, das Metzingen diesen Pokal gewonnen hat."

Karolina Kudlacz-Gloc, mit sieben Toren heute beste Bietigheimer Werferin, hat auch nur Glückwünsche für Metzingen übrig. "Ihr habt im Turnier bis zur letzten Sekunde eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Ihr habt sehr konsequent gespielt, unsere Fehler ausgenutzt und wir haben heute auf jeden Fall nicht unsere Leistung abgerufen, die wir normalerweise immer abrufen."