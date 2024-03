Mareike Thomaier: "Feuer an jüngere Generationen weiter geben"

Mareike Thomaier kehrte zwei Tage nach der vorzeitigen EM-Qualifikation durch den 32:18-Erfolg über die Slowakei in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt zurück. Die 23-Jährige absolvierte in ihrer Freizeit ein Training mit rund dreißig Mädchen der weiblichen B- und C-Jugend der JSG Düsseldorf-Süd.

"Ich finde es wichtig, dass wir Bundesligaspielerinnen unseren Anteil daran leisten das Feuer an jüngere Generationen weiter zu geben", erklärte Mareike Thomaier nach ihrem Besuch bei einem Training im Nachwuchs der JSG Düsseldorf-Süd.

"Ich glaube, dass wir alle, die wir so von diesem Sport begeistert sind, eine Verantwortung dafür tragen zukünftigen Generationen diese mitzugeben", so die Nationalspielerin, die wenige Tage zuvor mit Deutschland durch zwei Kantersiege gegen die Slowakei das Ticket zur Endrunde der Handball-EM so gut wie gelöst hatte.

"Gerade aus meiner Perspektive macht das Sinn", berichtet Mareike Thomaier. "Ich habe früher sehr gute Erfahrungen mit Vorbildern aus dem Profi-Handball gemacht: Sei es beim Handballcamp, in dem die Elfen trainiert haben oder an der Hand von Anna Loerper als Einlaufkind."

"Das waren alles Faktoren, die mich in die Halle getrieben und mich davon träumen haben lassen irgendwann mal in der Bundesliga spielen zu dürfen. Wenn ich nur einer einzelnen dieses Feuer mitgeben kann bin ich sehr glücklich. Wenn ich auf dem Weg dahin den Mädels Spaß am Sport bringen kann und zwei tolle Stunden in der Halle verbringe dann ist alles perfekt gelaufen", so die Nationalspielerin.

Training mit Nationalspielerin

Nach dem Training folgte eine Autogrammstunde Marianne Müller

Die Aufregung und Spannung war den Mädels der Jugendspielgemeinschaft im Süden von Düsseldorf deutlich anzumerken als Nationalspielerin Mareike Thomaier die Sporthalle des Albrecht-Dürer-Berufskolleg betrat. Gut vorbereitet begann die gebürtige Kölnerin gleich mit der Trainingseinheit.

Die Übungen hatte die 23-Jährige mit JSG-Coach Igor Jovanovic vorab abgesprochen. Nach 90 Minuten wurde das Training beendet, Mareike Thomaier nahm sich aber die Zeit, signierte Autogrammkarten, Bälle und Shirts und machte mit den jungen Spielerinnen der JSG noch Fotos und Selfies.

"Es hat mega viel Spaß gemacht. Die Übungen waren spielerisch sehr effektiv. Mareike war echt sympathisch und man hat coole Tipps bekommen und einige Tricks von ihr gelernt. Wir sind sehr dankbar, dass Mareike ihre Freizeit geopfert hat, um eine Trainingseinheit zu absolvieren", sagte die 14-jährige Fine, die als Spielmacherin der C1-Jugend bei der JSG spielt.

Die 14-Jährige Kreisläuferin Natalie ergänzt: "Mareike hat alle Übungen und Aufgaben gut erklärt. Es war ein unvergessliches Erlebnis und wir hatten alle mega Spaß. Das war eine gelungene Abwechslung."

Glückliche Gesichter

Mareike Thomaier als Trainerin. Marianne Müller

Coach Igor Jovanovic war glücklich, dass Nationalspielerin Mareike Thomaier für eine Trainingseinheit privat nach Düsseldorf kam. "Eine tolle Aktion! Die Mädels hatten unheimlich viel Spaß. Mareike war wie eine von uns! Unheimlich freundlich, geduldig - und das auch beim Signieren und Fotos machen."

"Die Mädels haben sehr aufmerksam zugehört und mitgemacht. Wenn man ein Vorbild so nah und intensiv miterleben kann, dann motiviert es noch mehr", sagte der JSG-Coach. "Einige Eltern haben mir zurückgemeldet, dass die Mädels den ganzen Abend mit einem breiten Grinsen zuhause voller Begeisterung vom Training und von Mareike erzählt haben."

"Ich bin richtig glücklich, wenn ich sehe mit welchem Engagement und welcher Leidenschaft Jugend-Handball hier gefördert wird. Vom Trainerteam über die Spielerinnen sehe ich einfach nur Handballbegeisterte Gesichter und das ist eine riesige Bereicherung. Was ich hier gesehen habe ist einfach eine super Jugendarbeit mit einer tollen Truppe mit talentierten und ehrgeizigen Mädels", so Mareike Thomaier.

Die 2021 ins Leben gerufene JSG Düsseldorf-Süd ist ein Zusammenschluss der SFD 75 und TG 81 - und ein Ort von vielen, in denen der Handball an der Basis mit viel Engagement vorangetrieben wird. "Ich wünsche dem Team natürlich viel Erfolg und hoffe, dass genauso begeistert und ehrgeizig weiter gemacht wird wie ich die Menschen dort erlebt habe", sagte Mareike Thomaier über die weibliche B- und C-Jugend der JSG Düsseldorf-Süd.