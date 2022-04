Marder: Was hält ihn bloß vom Auto fern?

Von März bis Juli werden den Versicherern die meisten Marderschäden gemeldet. Sie können heftig ins Geld gehen. Hausmittelchen beeindrucken die Räuber mit den spitzen Zähnen zumeist nur wenig. Doch was taugt dann als Marderschreck?

Bissiges Biest: Am sichersten ist das Auto in der Garage aufgehoben. Diese Möglichkeit hat freilich nicht jeder. ampnet/Hyundai

Er sieht eigentlich recht possierlich aus. Doch er kann eine wahre Spur der Verwüstung im Motorraum anrichten: Der Marder ist nicht des Autofahrers Freund; ganz speziell geht es um Martes foina, den Steinmarder, manchmal auch Hausmarder genannt.

Dass die pelzigen Raubtierchen im Frühjahr besonders häufig über Autos herfallen, liegt daran, dass jetzt Paarungszeit ist. Die Männchen fechten Revierkämpfe aus; der Geruch eines Artgenossen versetzt Herrn Marder in Rage, mit aggressiven Attacken auf Kabel, Schläuche oder Dämmmatten versucht er, den Duft des Rivalen zu vertreiben. Besonders betroffen sind deshalb Fahrzeuge, die häufig an wechselnden Stellen geparkt werden, in fremden Revieren mithin.

Weniger Schäden dank Corona

Weil das während des strikten Lockdowns seltener als sonst vorgekommen ist, meldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2020 ein leichtes Minus bei den Marderschäden - konkret um sieben Prozent. 90 Millionen Euro hat der Schadenaufwand aber dennoch betragen. Nach Glasbruch und Wildunfällen stellen Marderbisse die dritthäufigste Schadenart in der Teilkaskoversicherung.

Wenig wirksam: Hausmittelchen

Was aber hilft gegen die wütenden Beißer? Hausmittelchen wie ausgelegte Hunde- oder Katzenhaare, Mottenkugeln, Toilettensteine oder - ja, auch das fällt dem einen oder anderen ein - versprühter Urin machen nur begrenzt Eindruck auf den Marder; die Wirksamkeit, heißt es beim Automobilclub von Deutschland (AvD), sei "selten wissenschaftlich nachgewiesen". Auch sogenannte Duftmarkenentferner, wie sie als Spray oder Flüssigkeit angeboten werden, sind aller Erfahrung nach nur wenig zielführend. Der AvD warnt sogar vor Brandgefahr, wenn mit Duftmarkenentferner getränkte Lappen nicht vor Fahrtantritt entfernt werden.

Besser mechanisch vorgehen

Als effektivere Maßnahme kann sich ein Maschendrahtgitter erweisen, das unter das Auto gelegt wird. Auch andere mechanische Lösungen sind hilfreich - Motorraum-Abschottungen beispielsweise, bissfeste Plastikabdeckungen, Schutzschläuche oder Kabelummantelungen. Der Handel hält das entsprechende Zubehör vor, eingebaut werden sollte es allerdings von der Fachwerkstatt, schon allein, um zu verhindern, dass die Teile mit heißen Bereichen des Motors in Berührung kommen.

Akustische Abschreckung

Auf akustische Abschreckung setzen wiederum Ultraschallgeräte. Sie sind mit relativ geringem Aufwand anzubringen und anzuschließen. Die ausgesandten hochfrequenten Töne soll der Marder als unangenehm empfinden und sich aus dem Staub machen. Damit es bei dem Tier nicht zu einem Gewöhnungseffekt kommt, wechseln viele Geräte die Frequenz kontuinierlich.

Nach dem Weidezaunprinzip

Die beste Wirksamkeit erzielen nach Ansicht vieler Fachleute Elektroschockgeräte, die nach dem Weidezaunprinzip funktionieren und den Marder durch Stromschläge in die Flucht schlagen. Der ADAC verbindet seine Empfehlung mit dem Hinweis, dass "der Einbau dieser Geräte mit mehreren Hundert Volt Spannung, aber ungefährlichen Strömen, gut überlegt und sach- sowie fachgerecht ausgeführt" werden solle. Heißt: Der Fachmann muss ran.

Sonderfall Elektroauto

Und wie gefährdet sind Elektroautos? Prinzipiell besitzen sie einen besseren Schutz vor Marderattacken als Verbrennerfahrzeuge - Verkleidungen am Unterboden und im Motorraum bilden Barrieren, die Hochvoltkabel wehren sich durch resistente Wellschläuche aus Kunststoff sowie durch Abschirmungen. Doch sollte es dem Marder trotz aller Abwehr gelingen, zuzuschlagen, kann das ziemlich ins Geld gehen. Denn wenn nur ein einziges Hochvoltkabel beschädigt ist, muss gleich der gesamte Kabelsatz ausgetauscht werden, und das kann gut und gern 7000 Euro kosten, wie das Allianz Zentrum für Technik (ATZ) im vergangenen September konstatiert hat. Unter Umständen droht da der wirtschaftliche Totalschaden.

Wer zahlt im Schadenfall?

Versicherungstechnisch zuständig für Marderschäden ist übrigens die Teilkasko. Es lohnt sich, die Police beizeiten zu überprüfen, bevor ein Schaden geltend gemacht werden muss: Nicht immer sind neben Verbiss an Kabeln oder Schläuchen auch die oft wesentlich teureren Folgeschäden abgedeckt. Undichte Kühlschläuche etwa können zu Motorüberhitzung führen, lädierte Gummimanschetten zu Schäden an Antriebs- oder Achsgelenken. Möglicherweise muss der Vertrag da aufgebessert werden.

Tipp: Nach einem Marderschaden und immer dann, wenn Verdachtsmomente wie Haare, Kot, Kratzer oder Bissspuren auf einen ungebetenen Gast hindeuten, sollte eine gründliche Motorwäsche durchgeführt werden, die sämtliche Duftmarken sicherheitshalber vertreibt und weiteren Attacken vorbeugt.