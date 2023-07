Marchand überflügelt Phelps: Drei Weltrekorde zum Auftakt

Mit drei Weltrekorden sind die Schwimmstars in die Beckenrennen bei der WM in Fukuoka gestartet.

Erst triumphierte die australische Olympiasiegerin Ariarne Titmus in 3:55,38 Minuten über 400 m Freistil und nahm dem 16 Jahre alten kanadischen Wunderkind Summer McIntosh die erst im Frühjahr aufgestellte Bestmarke wieder ab.

Dann verbesserte der Franzose Leon Marchand bei seinem Sieg über 400 m Lagen in 4:02,50 Minuten den letzten Einzelweltrekord von Rekord-Olympiasieger Michael Phelps, den der US-Superstar bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking geschwommen war. Als Fernseh-Kommentator bejubelte der 38-Jährige den Weltrekord vor Ort in Fukuoka im Stehen.

Schließlich unterboten die Australierinnen Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris und Emma McKeon über 4x100 m Freistil in 3:27,96 Minuten ihre eigene Bestmarke von Olympia in Tokio.

Märtens holt Bronze - Gose erlebt Enttäuschung

Aus deutscher Sicht begann die Weltmeisterschaft mit einer Medaille. Lukas Märtens holte 400 m Freistil nach 3:42,20 Minuten Bronze, konnte sich dennoch nicht zu 100 Prozent freuen, weil sich der 21-Jährige "ein bisschen mehr erhofft" hatte. Seine Freundin Isabel Gose erlebte den Medaillenkampf derweil nur aus weiter Ferne, am Ende hieß es Platz sieben.