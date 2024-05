Marceta wechselt von Wuppertal nach Trier

Der SV Eintracht Trier hat sich die Dienste von Wuppertals Damjan Marceta gesichert. Der 30-jährige Stürner, der in der laufenden Spielzeit bisher in 31 Spielen elfmal traf, "hat in den letzten Jahren immer gute Leistungen in der Regionalliga gezeigt und seine Tore geschossen. Er hat diese Saison bei einer Spitzenmannschaft wieder zweistellig getroffen und wird uns natürlich auch mit seiner Erfahrung auf dem Platz helfen", ist sich Daniel Hammel, sportlicher Leiter im Bereich Scouting und Videoanalyse, sicher.