Marcelino soll beim Auftauchen helfen

Drei Tage nach der Trennung von Pacheta (55) hat der FC Villarreal dessen Nachfolger präsentiert. Marcelino (58) unterzeichnete beim Gelben U-Boot einen Vertrag bis 2026. Die Mission ist klar: Der Europa-League-Teilnehmer will schnellstmöglich aus den Niederungen von La Liga (Rang 14, nicht einmal ein Punkt je Spiel) in höhere Tabellengefilde auftauchen. Marcelino trainierte Villarreal schon zwischen 2013 und 2016, zuletzt stand er bis September 2023 bei Olympique Marseille an der Seitenlinie.