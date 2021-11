Marcel Sökler ist Freibergs Hauptdarsteller gegen Nöttingen

Da das Spiel der Stuttgarter Kickers gegen Dorfmerkingen wegen Corona ausfiel, war der Weg frei für den SGV Freiberg. Auch dank des vierfachen Torschützen Marcel Sökler schoss der Sport- und Gesangsverein ein 7:1 gegen den FC Nöttingen heraus. Beinahe so hoch gewann der SV Oberachern in Walldorf und ist ähnlich gut in Form wie der SSV Reutlingen.

Der SGV Freiberg hat sich am Samstag an der Tabellenspitze abgesetzt: Weil die Stuttgarter Kickers wegen einiger positiver Corona-Tests bei Gegner Sportfreunde Dorfmerkingen nicht spielen konnten und die Freiberger mit dem FC Nöttingen kurzen Prozess machten, beträgt der Vorsprung nun fünf Punkte.

Beim 7:1 erzielte Thermann per Elfmeter die frühe Führung (9.). Dann folgten die grandiosen 16 Minuten des Marcel Sökler, der zwischen der 12. und 28. Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte. Beim 2:0 schaffte es Nöttingen zunächst zwar einen Eckball zu klären, doch vom Mittelkreis flog ein weiter Ball in den Strafraum, und der Freiberger Stürmer köpfte aus kurzer Distanz ein. Das 3:0 war eines aus der Kategorie "Traumtor". Aus zentraler Position, rund 25 Meter vor dem Tor, zog Sökler mit viel Wucht ab und der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein. Wenig später knallte es, von ganz oben: Nach einem heftigen Donnergrollen unterbrach Schiedsrichterin Karoline Wacker wegen des Gewitters kurz die Partie. Nach rund achtminütiger Pause ging es weiter und Sökler ließ sich auch vom Wetter nicht aufhalten. In der 28. Minute ließ er eine Flanke vom linken Flügel gefühlvoll über seinen Kopf streichen und lenkte den Ball so platziert ins Eck. 4:0 nach einer halben Stunde, das war harter Tobak für Nöttingen, dessen Torjäger Dobros in der 33. Minute allerdings auch eine Kostprobe seines Könnens abgab: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete der FCN schnell um, Dobros wurde steil geschickt, zog mit links ab und traf ins rechte Eck. Das Tor zum 5:1-Halbzeitstand gehörte wohl zu den leichteren Übungen für Sökler: Ein flacher Pass von der Grundlinie trudelte am langen Pfosten zum SGV-Stürmer, der mühelos ins leere Tor traf. Die Verhältnisse waren geklärt, Routinier Grüttner (56.) und Ikpide (81.) erhöhten noch auf 7:1.

Freiberg und die Stuttgarter Kickers werden nach Lage der Dinge die beiden ersten Plätze unter sich ausmachen. Dahinter geht eigentlich schon der Abstiegskampf los, denn zwischen dem Göppinger SV (3.) und der Sport-Union Neckarsulm (14.) liegen gerade einmal neun Punkte. Mittendrin ist der SSV Reutlingen, der sich nach schlechtem Saisonstart immer mehr von den hinteren Plätzen entfernt. Gut erholt vom jüngsten 1:4 in Göppingen riss der ehemalige Zweitligist vor 315 Zuschauern gegen den Tabellenletzten FV Lörrach-Brombach sofort das Heft des Handelns an sich. In der 17. Minute flankte Kuengienda punktgenau auf den Kopf von Dautaj, der den SSV in Front brachte. Elf Minuten später hämmerte Schwaiger einen Freistoß in die Torwartecke zum 2:0. Von Lörrach kam nicht viel, so konnte es sich Dautaj kurz vor der Pause erlauben, frei vor Torwart Lüchinger vorbei zu schießen. Ein Querpass auf den mitgelaufenen Kuengienda wäre womöglich die bessere Option gewesen. Aber Reutlingen musste nicht lange hadern, schließlich hatten die Gastgeber bis dato alles im Griff. Ganaus ließ in der 64. Minute nach energischem Alleingang das 3:0 folgen, kurz darauf verkürzte Eschmann. Jetzt war auf einmal der FVLB am Drücker, Binkert vergab nach einem Querpass in der 80. Minute das mögliche 2:3. Somit brachte der SSV den Heimsieg mit relativ wenig Zittern über die Ziellinie.

Göppingen legt vor

Im Verfolgerduell - sofern man beide Mannschaften aufgrund des großen Punkteabstands überhaupt so bezeichnen darf - setzte sich am Samstag der 1. Göppinger SV mit 2:1 bei der TSG Backnang durch. Lekaj (27.) und Ospidis (39.) stellten schon im ersten Durchgang die Weichen auf den Auswärtssieg, der Anschluss von Loris Maier in der 76. Minute sorgte zumindest für eine spannende Schlussphase.

Richtig stark trumpfte der SV Oberachern bei der Reserve des FC Astoria Walldorf auf. Am Ende hieß es 6:1, Huber erzielte drei Treffer und manifestierte somit den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Am nächsten Samstag steht die gute Form des SVO auf dem Prüfstand, dann geht es zum Spitzenreiter aus Freiberg.

Näher ran ans rettende Ufer kam der SV Linx dank des 2:1 gegen den Tabellenneunzehnten TSV Ilshofen. Rubio schoss beim 2:1 beide Tore, der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Knappe Siege feierten auch der FV Ravensburg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der 1. CfR Pforzheim bei der Sport-Union Neckarslum (jeweils 1:0).

Am Sonntag steht noch die Begegnung FC Rielasingen-Arlen gegen den Freiburger FC auf dem Plan.