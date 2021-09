Marcel Hofrath kann beim SGV Freiberg mehr als nur die Nandzik-Lücke füllen

Der SGV Freiberg hat einen für Oberliga-Verhältnisse hochkarätigen Ersatz für den Ende August in die Regionalliga abgewanderten Alexander Nandzik gefunden. Marcel Hofrath, zweit- und drittligaerfahren, wechselt an den Wasen.

Marcel Hofrath ist ab sofort Spieler des SGV Freiberg. "Mit diesem Transfer reagieren wir auf den Abgang von Alexander Nandzik", so Sportdirektor Christian Werner. Doch Hofrath ist mehr als nur ein Ersatz für den Ende August zum Regionalligisten BS SW Rehden gewechselten Linksverteidiger. "Marcel ist ein sehr guter, vielseitig einsetzbarer Spieler, der sowohl als Linksverteidiger, Innenverteidiger oder im linken Mittelfeld einsetzbar ist", fügt Werner hinzu.

Vielseitigkeit paart Hofrath mit einer großen Portion Erfahrung, denn für Jahn Regensburg spielte der 28-Jährige auch schon achtmal in der 2. Bundesliga. Für die Oberpfälzer sowie für den Chemnitzer FC und seinen letzten Klub Waldhof Mannheim kommen noch 107 Drittligaeinsätze hinzu, in denen der bei Fortuna Düsseldorf ausgebildete Hofrath mit viel Tempo und Einsatzfreude oft zu überzeugen wusste.

Was Freiberg sicher auch ganz gut gebrauchen kann, sind die drei miterlebten Aufstiege von Hofrath, der in seinen ersten Worten in genau diese Richtung denkt: "Ich freue mich sehr, dass es mit dem SGV Freiberg geklappt hat. Der Verein hat hohe Ambitionen, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifiziere. Ab sofort gilt es Vollgas zu geben und die Ziele gemeinsam mit der Mannschaft zu realisieren."

Auch wenn der Vertrag in Mannheim im Sommer nicht verlängert wurde, die Freiberger bekommen Hofrath in einem guten Fitnesszustand, wie Werner unterstreicht: "Da Marcel bis gestern noch im Mannschaftstraining von Waldhof Mannheim war, wird er zeitnah einsatzfähig sein." Aus "alter Verbundenheit" hatten die Mannheimer Hofrath quasi als Trainingsgast weiter in ihren Übungsbetrieb integriert, damit er sich fithalten konnte.