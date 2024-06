Marc Guiu vor Wechsel zu Chelsea

Marc Guiu wird den FC Barcelona wohl verlassen. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, wird der 18-Jährige in den nächsten Stunden zum FC Chelsea wechseln, da die Blues bereit sind, seine Ausstiegsklausel zu zahlen, die auf sechs Millionen Euro geschätzt wird. Mit dem Stürmer soll sich der Klub bereits einig sein. Guiu hatte in der vergangenen Saison erste Erfahrungen in der Profimannschaft der Katalanen gesammelt und unter anderem mit dem spielentscheidenden Joker-Tor im ersten Einsatz beim 1:0 gegen Bilbao auf sich aufmerksam gemacht.