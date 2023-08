Marathon-Mann Isner verabschiedet sich mit Marathon-Match

John Isner hat für nach den US Open sein Karriereende angekündigt. Und er verabschiedete sich mit einem echten Fünfsätz-Krimi.

Standesgemäß mit einem Marathon-Match ist die Tenniskarriere von John Isner zu Ende gegangen. Der 2,08 Meter große Aufschlag-Riese aus den USA unterlag in der zweiten Runde der US Open seinem Landsmann Michael Mmoh (USA) nach 4:01 Stunden 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:10) und verabschiedete sich danach unter Tränen von seinen Fans. Für den 38-Jährigen war es der letzte Auftritt in seiner 17-jährigen Profikarriere.

Isner hatte 2010 in Wimbledon Geschichte geschrieben, als er das mit großem Abstand längste Match der Tennis-Historie gegen den Franzosen Nicolas Mahut gewann. Nach insgesamt 11:05 Stunden an drei Tagen setzte sich Isner 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 durch - damals wurde der letzte Satz bis zum bitteren Ende ausgespielt.

Auf der ATP-Tour gewann Isner 16 Turniere, darunter das Masters von Miami 2018 mit einem Finalsieg gegen Alexander Zverev. Im gleichen Jahr erreichte er mit dem Halbfinale von Wimbledon sein bestes Grand-Slam-Ergebnis und mit Rang acht seine beste Weltranglisten-Platzierung.