Marathon in München: Teilnehmer stirbt nach Zusammenbruch

Beim Marathon am Sonntag in München ist ein Teilnehmer zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben.

Der Marathon in München wurde von einem Todesfall überschattet. IMAGO/Lindenthaler

Der männliche Teilnehmer wurde nach dem Zusammenbruch von Rettungskräften "laufend reanimiert und ins Krankenhaus gebracht", wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Am Nachmittag starb der Mann laut Polizei in der Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache. Es sei ungewöhnlich, dass ein Mann im jungen Alter nach solch einem Zusammenbruch noch am selben Tag stirbt, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet.

Frauen kürzen ab, Männer laufen zu viel

Der 37. München Marathon war zuvor von zwei kuriosen Missgeschicken überlagert worden. Während die Männer aufgrund einer Streckenfehlleitung etwa 100 Meter zu viel liefen, machten die schnellsten Frauen bei einer Wende zu früh kehrt und mussten im Olympiastadion zwei Extrarunden laufen, um die volle Distanz von 42,195 km zu absolvieren.

"Warum sie so früh abgebogen sind, wird noch analysiert", sagte Rennleiter Gernot Weigl im Bayrischen Rundfunk. Bis Montag soll das Rennen ausgewertet werden. "Ich kann niemandem einen Vorwurf machen", sagte Weigl.

Die schnellsten Männer waren laut des besten deutschen Starters Sebastian Hendel kurz nach Kilometer zehn falsch abgebogen. "Es waren etwa 20 Sekunden, die wir auf dem Kilometer mehr hatten", berichtete Hendel, der beim Sieg des Kenianers Bernard Muia Katui (2:09,21 Stunden) auf Rang fünf trotz der längeren Strecke eine persönliche Bestzeit (2:10,14) aufstellte.

Am Montag wird nachgemessen

Bei den Frauen waren nach Angaben des BR unter anderem die führenden Kenianerinnen Catherine Cherotich und Tecla Chebet auf der Ludwigstraße kurz vor dem Odeonsplatz zu früh gewendet. Die Rennleitung um Weigl entschied kurzfristig, die Strecke um zwei Stadionrunden á 400 Meter zu verlängern. Den Sieg sicherte sich Cherotich in 2:31:34 Stunden.

Am Montag soll die Strecke der Frauen-Spitze nachgemessen werden, um die Gültigkeit der Resultate sicherzustellen.