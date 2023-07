ManUnited verlängert mit "Adidas" bis 2035

Manchester United läuft auch im nächsten Jahrzehnt mit drei Streifen auf dem Trikot auf. Der neue Deal mit "Adidas" soll eine zehnstellige Summe einbringen.

Die Saisonvorbereitung könnte für Manchester United besser laufen, doch abseits des Rasens schreibt Englands Rekordmeister positive Schlagzeilen. Am Montagvormittag gab er die Vertragsverlängerung mit Ausrüster "Adidas" bekannt - und die kolportierten Zahlen belegen einmal mehr, dass die Red Devils wirtschaftlich weiterhin zur absoluten Weltspitze gehören.

Während ManUnited selbst lediglich von einer Verlängerung der Partnerschaft "für den Rest dieses Jahrzehnts und bis in die 2030er Jahre" schreibt, berichten englische Medien um BBC und "The Athletic" übereinstimmend, dass der bisherige Vertrag um zehn weitere Jahre bis 2035 ausgebaut worden und "mindestens" 900 Millionen Pfund schwer sei, umgerechnet 1,048 Milliarden Euro.

"Die Beziehung zwischen Manchester United und 'Adidas' ist eine der kultigsten im Weltsport", wird ManUniteds CEO Richard Arnold in der Pressemitteilung zitiert. "Sie ist vom gemeinsamen Engagement für Stil, Flair und vor allem hohe Leistung geprägt. Unsere Partnerschaft hat ihre Wurzeln in den 1980er Jahren und wurde in den letzten zehn Jahren mit einigen der innovativsten Designs und Technologien in der Sportbekleidung neu erfunden."

Mehr Fokus auf ManUniteds Frauenteam

Zur Saison 2015/16 war der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach mit seinen bekannten drei Streifen nach 23 Jahren auf die United-Trikots zurückgekehrt. Mit der Vertragsverlängerung werde auch der "Fokus auf die Frauenmannschaft von Manchester United seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 2018 verstärkt", heißt es.

Die Männermannschaft um Trainer Erik ten Hag will 2023/24 nach dem dritten Platz in der Vorsaison erneut oben angreifen, erlebt aber bislang eine durchwachsene Vorbereitung. Das 2:3 gegen Borussia Dortmund in Las Vegas war in der Nacht auf Montag (MESZ) nach dem 1:3 gegen Wrexham und dem 0:2 gegen Real Madrid bereits die dritte Testspiel-Niederlage hintereinander, wobei gegen Wrexham beinahe ausschließlich Nachwuchskräfte aufliefen.