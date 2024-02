ManUnited-Talent Hansen-Aaroen: Werder greift "größeren Begehrlichkeiten" vor

Winter-Neuzugang Nummer drei: Der SV Werder Bremen hat in Isak Hansen-Aaroen kurz vor Ende der Transferperiode noch ein "spannendes Talent" unter Vertrag genommen.

Am Mittwoch bereits hatte Clemens Fritz im Zuge der bekanntgegebenen Verpflichtung von Skelly Alvero von der Maßgabe gesprochen, "unseren Kader ein wenig breiter aufzustellen", am Donnerstag nun legte der SV Werder Bremen noch einmal auf dem Transfermarkt nach. Am letzten Tag der Wechselperiode verpflichtete der Bundesligist den 19-jährigen Isak Hansen-Aaroen aus der U21 von Manchester United. Werders Leiter Profifußball sagte über den Norweger: "Im Sommer wäre sein Vertrag in England ausgelaufen und er hätte noch größere Begehrlichkeiten geweckt. Umso schöner, dass wir den Wechsel jetzt schon realisieren konnten"

Podcast Neue TV-Rechte in der Bundesliga: Brauchen Fans bald wieder nur ein Abo? Wer überträgt wann welches Spiel? Die TV-Übertragung der Bundesliga ist ein Flickenteppich. Das soll sich mit der neuen DFL-Rechtevergabe ändern. Auf was müssen sich Fans einstellen? Braucht es künftig wieder nur ein Abo? Muss die Sportschau um ihren Sendeplatz bangen? Das beantwortet kicker-Experte Benjamin Hofmann. Die News: Der Deadline-Day in der Bundesliga. Dahoud, Vertessen, Zaragoza: Wer kommt, wer geht, was sind die heißesten Transfers? alle Folgen

Der dritte Winterneuzugang erhöht somit weiter die Alternativen für Cheftrainer Ole Werner, nachdem zuvor lediglich Nicolai Rapp den Verein verlassen hatte. Hansen-Aaroen ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der laut Werner "technisch gut ausgebildet ist. Isak hat eine hohe Ballsicherheit und ein gutes Spielverständnis. Er bringt viel mit, wir sehen aber auch noch viele Entwicklungsmöglichkeiten bei ihm."

Fritz über Hansen-Aaroen: "Großes Potenzial"

Nach seinem Wechsel vom norwegischen Klub Tromsö IL nach England im September 2020 absolvierte Hansen-Aaroen 30 Partien (drei Treffer, fünf Vorlagen) für die U18 von Manchester United und 47 Partien für die U21 (fünf Treffer, zwei Vorlagen), zudem kam er siebenmal in der Youth League zum Einsatz (zwei Assists). "Isak ist ein sehr spannendes Talent mit großem Potenzial", führte Fritz weiter aus.

Werder entrichtet für den aktuellen norwegischen U-21-Nationalspielers eine Ablöse im unteren sechsstelligen Bereich an den Premier-League-Klub, der sich laut englischen Medienberichten ein Matching-Recht sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben soll. "Der Wechsel zu Werder ist für mich der richtige Schritt", sagte Isak Hansen-Aaroen: "Ich freue mich, die Möglichkeit zu bekommen, in der Bundesliga bei so einem großen Klub zu spielen."