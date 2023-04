ManUnited muss auf unverzichtbaren Rashford verzichten

Fürs Europa-League-Spiel gegen Sevilla muss Erik ten Hag die Offensive umbauen - ohne seinen vielleicht wichtigsten Spieler.

Genauer formulieren konnten oder wollten sie es nicht: Mit einer "Muskelverletzung" wird Marcus Rashford Manchester United für einige Partien fehlen. Das 25 Jahre junge Urgestein hat sich in dieser Saison in die Rolle des Anführers und des wohl wichtigsten Spielers im Kader geschoben, schoss 15 Tore in 29 Premier-League-Einsätzen und drehte auch in der Europa League auf (sechs Tore in acht Spielen).

Zwischen Ende Dezember und Mitte Februar war der englische Nationalspieler mit zehn Toren aus zehn Spielen in einen Flow geraten, aus dem er gar nicht mehr herausfand. Beim 2:0-Sieg über Everton am vergangenen Wochenende hatte Rashford allerdings in der Schlussphase humpelnd den Platz verlassen. United gab am Mittwoch nun den Ausfall bekannt und legte nach, dass man im Endspurt der Saison wieder mit ihm rechne.

Ten Hag verteilt die Verantwortung

Die gegen Everton eingewechselten Anthony Martial, der als Rekonvaleszent traf, und Wout Weghorst gelten als mögliche Nachrücker für die Besetzung der Sturmspitze gegen Sevilla.

"Wir haben viele andere Spieler im Kader, die Tore erzielen können", sagte Erik ten Hag, als er auf die große Abhängigkeit zu Rashford angesprochen wurde. Namentlich nannte er Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Martial, Scott McTominay und Antony.