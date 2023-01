ManUnited jagt Weghorst - Besiktas bremst mit Stellungnahme

Manchester United ist hinter Wout Weghorst her - Besiktas Istanbul gibt aber nicht klein bei. Nun reagierte der türkische Topklub mit einem Statement auf die Spekulationen.

Es ist erst drei Jahre her, da verpflichtete Manchester United in den letzten Stunden des Winter-Transferfensters plötzlich Odion Ighalo, einen 30-jährigen Angreifer, der nach drei Jahren in China seine Mutter zu Tränen rührte. Jetzt könnte Englands Rekordmeister erneut mitten in der Saison einen überraschenden Transfer in der Offensive landen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat ManUnited bei der Suche nach einem Stürmer Wout Weghorst ins Visier genommen, der in der vergangenen Saison noch eindrucksvoll gezeigt hatte, wie schwer manchen vormaligen Torjägern der Sprung in die Premier League fällt. Beim späteren Absteiger FC Burnley kam der Ex-Wolfsburger auf nur zwei Tore und drei Assists in 20 Einsätzen.

Wieso Weghorst? Das hat auch mit der Lage bei ManUnited zu tun

Seit dem Sommer ist Weghorst - wie Ighalo damals 30 Jahre alt - auf Leihbasis für Besiktas aktiv und darf plötzlich auf ein Engagement bei den wieder aufstrebenden Red Devils hoffen. Das hat mit seinen acht Toren in 16 SüperLig-Spielen zu tun; mit der WM 2022, bei der er mit zwei Toren für die Niederlande gezeigt hatte, dass er immer noch ein kühler Vollstrecker sein kann; besonders aber mit den Umständen bei ManUnited.

Trainer Erik ten Hag wünscht sich nach Cristiano Ronaldos provoziertem Abschied eine neue Alternative im Angriff hinter seiner Nummer neun Anthony Martial, sein Arbeitgeber ist nach dem kostspieligen Sommer-Transferfenster mit Gesamtablösen von fast 250 Millionen Euro finanziell aber eingeschränkt. Das scheint Weghorst aktuell attraktiver zu machen als prominentere und jüngere Kandidaten wie Joao Felix (Atletico).

Klausel? Schneller Abschied? Besiktas widerspricht offiziell

Ein Selbstläufer wird aber auch Weghorsts Verpflichtung nicht, das zumindest will Besiktas nicht zulassen. Der derzeitige Tabellenfünfte der Türkei veröffentlichte am Montag ein Statement, in dem er mehrere Gerüchte offiziell dementierte: Dass Weghorst per Klausel für 2,5 Millionen Euro in die Premier League wechseln könne, sei ebenso "falsch" wie Berichte, wonach der 1,97-Meter-Hüne schon am Dienstag gehen werde. Vielmehr liege die "Initiative" bei Besiktas. Anders ausgedrückt: Der Klub will ordentlich entlohnt werden, sollte jemand die bis Saisonende vereinbarte Leihe vorzeitig beenden wollen. Auch Burnley, in der Championship klar auf Kurs Wiederaufstieg, sitzt als Stammklub natürlich mit am Verhandlungstisch.

Weghorst, der mit seiner Statur und seiner Wucht ten Hags Kader eine neue Dimension bieten würde, scheint schon einen Schritt weiter zu sein. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Kasimpasa am Samstag, zu dem er das zwischenzeitliche 2:0 beigesteuert hatte, schien er sich bereits vom Anhang zu verabschieden.

Daran, dass er Besiktas sofort gegen ManUnited eintauschen würde, gibt es kaum Zweifel. Es wäre seine zweite Chance zu zeigen, dass er in der Premier League mithalten kann. Ighalo war das seinerzeit nicht gelungen. Nach einem Jahr ohne Premier-League-Tor (in zwölf Einsätzen) zog der Nigerianer nach Saudi-Arabien weiter. Dort stürmt er inzwischen für Meister Al-Hilal.