Zwei Tore in den Schlussminuten: Manchester United steht im Viertelfinale

Manchester United hat das FA-Cup-Achtelfinale gegen West Ham United gewonnen. Nachdem die Red Devils in Rückstand geraten waren, läutete ein Eigentor die Wende ein.

Mit dem League-Cup-Gewinn am vergangenen Sonntag (2:0-Finalsieg gegen Newcastle United) hatten die Red Devils den ersten Pokalwettbewerb der Saison bereits für sich entschieden. Im zweiten, dem FA Cup, hieß der Gegner im Achtelfinale nun West Ham United.

Gegen die Hammers nahm Manchesters Coach Erik ten Hag sechs Wechsel vor: Lindelöf, Maguire, Malacia, Sabitzer, McTominay und Garnacho begannen anstelle von Varane, Lisandro Martinez, Casemiro, Fred, Rashford und Shaw.

David Moyes, West Hams Trainer und Ex-Coach bei ManUnited, änderte seine Startelf im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Nottingham Forest auf vier Positionen: Areola vertrat den verletzten Fabianski im Tor, Emerson, Pablo Fornals und Antonio ersetzten außerdem Coufal, Bowen und Ings.

Antonio scheitert an de Gea

Mit dem ersten Titelgewinn seit 2017 sowie zehn Spielen ohne Niederlage in Folge im Rücken trat Manchester United zu Beginn dominant und sicher auf. Die Hausherren ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Erste Torannäherungen, etwa durch Sabitzer (7.), blieben jedoch ohne Ertrag.

West Ham überzeugte in der Anfangsphase hauptsächlich mit seiner defensiven Stabilität und ließ wenig anbrennen. Mit steigender Spieldauer konnten die Gäste das Geschehen jedoch ausgeglichener gestalten. ManUnited büßte an Überlegenheit ein - und die Hammers kamen zur großen Chance: Antonio zögerte auf dem Weg zu de Gea im Tor der Red Devils zu lange. Der herausgeeilte Schlussmann konnte so letztlich parieren (23.).

Benrahma bringt West Ham in Führung - Casemiros Treffer zählt nicht

Weil es den Offensivbemühungen beider Mannschaften in der Folge an Präzision fehlte, blieb der erste Durchgang ohne Torerfolg. Den allerdings konnten die Gäste zehn Minuten nach Wiederanpfiff feiern: Benrahma schlenzte sehenswert ins rechte obere Eck zur Führung für West Ham (55.).

Der zweite Durchgang hatte nun wesentlich mehr Strafraumszenen zu bieten, beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. So kam erst Antonio zu einer Großchance, die de Gea jedoch vereitelte (63.). Anschließend jubelte Casemiro kurz über seinen vermeintlichen Treffer, der wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht von Dauer war (72.).

Garnachos Treffer bringt ManUnited auf die Siegesstraße

In der Schlussviertelstunde drehten die Red Devils dennoch das Spiel: Ein Eigentor von Aguerd (77.) brachte zunächst den Ausgleich. Garnacho besorgte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit per Schlenzer ins rechte untere Eck die Führung für die Hausherren (90.). In der letzten Aktion des Spiels traf Fred schließlich noch zum 3:1-Endstand (90.+5).

Nach League-Cup-Finale und FA-Cup-Achtelfinale kehrt Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr) ins Premier-League-Geschäft zurück: Die Red Devils sind zu Gast beim FC Liverpool. Bereits am Samstag (16 Uhr) gastiert West Ham bei Brighton & Hove Albion.