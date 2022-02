Torloses Remis gegen Watford: ManUnited hadert mit Chancenverwertung

Am Samstag verpasste Manchester United es, im Kampf um die Champions-League-Plätze vorzulegen. Die Red Devils lieferten gegen Watford zwar ein gutes Spiel ab, ließen aber zu viele Gelegenheiten ungenutzt.

Ralf Rangnick wechselte im Vergleich zum 1:1 bei Atletico Madrid viermal. Wan-Bissaka, Alex Telles, Matic und Elanga rückten für Shaw, Maguire, Sancho und Rashford in die Startelf.

Cristiano Ronaldo trifft nur den Pfosten

Schwungvoll begannen die Red Devils die Partie und boten einige sehenswerte Spielzüge an. Cristiano Ronaldo riss das Spiel im letzten Drittel an sich und setzte den ersten guten Abschluss direkt an den Pfosten (5.). Watford offenbarte mehrfach üble Lücken in der Defensive, so tauchte Bruno Fernandes einmal frei vor Foster auf, der aber stark parierte (12.). Nach einer Viertelstunde schien Cristiano Ronaldo dann der erlösende Treffer zu gelingen, doch beim Zuspiel stand er knapp im Abseits (16.).

Ein Angriff nach dem anderen rauschte in den Strafraum der Gäste, die meist nur hinterhersehen konnten, das Glück aber auf ihrer Seite hatten. Auch Bruno Fernandes verzog aus nächster Nähe (19.), per Kopf (27.) und per Freistoß (37.) - Die Red Devils versuchten es aus allen Lagen, jedoch ohne Erfolg. Vor der Pause forderte das Stadion einen Elfmeter, doch Cathcart hatte Elanga fair vom Ball getrennt (42.).

Uniteds Chancenverwertung bleibt miserabel

Nach der Pause näherte sich zunächst Watfords Samir dem Tor nach einer Ecke an (46.), die Hausherren stellten das ursprüngliche Kräfteverhältnis aber schnell wieder her. Doch wieder lag das Problem beim letzten Ball, den die Red Devils stets mit einer Sicherheit von der Torlinie fernhielten. Elanga hatte nach schöner Vorarbeit von Fred und Pogba die Riesenchance auf dem Fuß, setzte sie aber zu den anderen Versuchen - daneben (56.).

Cristiano Ronaldo, der auch selbst aus guter Position vergab (62.), resignierte zunehmend. Rangnick reagierte mit Sancho für Fred (62.) und erst spät mit weiterem Personal (Rashford und Shaw, 74.). Die Abschlüsse der Hausherren wurden jedoch schlechter. Mit dem Glauben an den Punktgewinn verteidigte Watford konzentrierter und ließ ManUnited wenig Raum für Abschlüsse. Lediglich aus der Distanz kam Sancho noch zum Schuss (90.).

Der letzte Abschluss gehörte Sarr (90.+2) - das komplette Drama mit einem Last-Minute-Gegentor blieb den Red Devils aber immerhin erspart. Somit verharrt United auf dem vierten Rang - zwei Punkte vor Arsenal, das drei Spiele weniger auf dem Konto hat. Watford bleibt trotz des Punktgewinns Vorletzter.

Manchester erwartet ein happiges Programm in den nächsten Wochen: Kommenden Sonntag (17.30 Uhr) sind die Red Devils zu Gast bei ManCity, die Woche darauf folgt das Heimspiel gegen Tottenham.