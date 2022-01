McTominay sorgt für Rangnicks gelungenen FA-Cup-Einstand

Ralf Rangnick machte am Montagabend erstmals persönliche Bekanntschaft mit dem FA Cup - und durfte gleich einen nicht leicht zu erreichenden Erfolg bejubeln. ManUnited fuhr einen 1:0-Arbeitssieg gegen Aston Villa ein.

Manchester United musste die Partie in der 3. Liga des FA Cups ohne die Offensivspieler Cristiano Ronaldo und Sancho angehen. Coach Ralf Rangnick hatte dazu vor der Begegnung gesagt: "Sie haben muskuläre Probleme. Ich habe gestern mit Cristiano gesprochen, er hat mir gesagt, dass er die letzten Tage Probleme hatte. Kleine Probleme, aber wir haben entschieden, dass es mehr Sinn macht, kein Risiko einzugehen in einem Spiel, das auch über 120 Minuten gehen könnte."

McTominay lässt Red Devils früh jubeln

Auch ohne die beiden Offensivspieler erwischten die Red Devils einen guten Start ins Spiel und durften bereits nach acht Minuten jubeln: Der eine Sechser Fred fand mit einer tollen Flanke den anderen Sechser McTominay, der aus fünf Metern einnickte. Anschließend passierte vor den beiden Toren zunächst nicht viel, ehe Cavani das 2:0 für die Hausherren verpasste (28.).

Aston Villa spielte zwar munter mit, hatte allerdings lange keine guten Chancen. Das änderte sich nach einer halben Stunde, als zunächst Watkins nach Lindelöfs Fehler die Latte traf (30.) und kurz darauf Ramseys abgefälschter Schuss nur knapp links vorbeiging (32.). Auf der Gegenseite zeigte sich ManUnited nochmals in Person von Shaw, dessen Distanzschuss Gästekeeper Martinez über die Latte lenkte (38.). Nach ausgeglichenen 45 Minuten mit leichten Vorteilen für die Hausherren aus Manchester ging es mit dem knappen 1:0 in die Kabinen.

Zwei Villa-Tore zählen nicht

Villa startete nach der Pause gut in den zweiten Durchgang - und kam auch zum vermeintlichen Ausgleich durch Ings (50.). Schiedsrichter Michael Oliver sah sich den Treffer aber noch einmal an und erkannte ihn wegen eines Stürmferfouls von Ramsey an Cavani ab. Einige Minuten später zappelte der Ball erneut im Gehäuse der Hausherren, Watkins traf dieses Mal (59.). Doch Vorlagengeber Ings hatte im Abseits gestanden. Die Gäste spielten eine gute zweite Hälfte, konnten sich nicht viel vorwerfen - nur der Lohn fehlte eben, da Cashs Schuss de Gea parierte (67.) und der Schlenzer von Watkins knapp links vorbeiging (71.).

ManUnited tat im zweiten Durchgang nicht mehr sonderlich viel nach vorne, die Abschlüsse waren meistens viel zu zentral. Greenwood hatte nach einem Konter immerhin noch die Chance zur Entscheidung, einmal mehr war sein Schlenzer jedoch zu zentral (74.). Unter dem Strich reichte es trotzdem für die Hausherren, die mit einem klassischen 1:0-Arbeitssieg in der 4. Runde des FA Cups einzogen.

Im ersten FA-Cup-Spiel mit seinem neuen Klub feierte Rangnick also gleich einen Sieg. In der nächsten Runde trifft Manchester United nun auf Middlesbrough. In der Premier League, wo der Traditionsklub um die Champions-League-Plätze kämpft, geht es am kommenden Samstag (18.30 Uhr) auswärts weiter - und zwar direkt wieder gegen Aston Villa.