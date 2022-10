Eindrucksvolle Vorstellung im Old Trafford: Dominantes ManUnited bezwingt die Spurs

Manchester United verkürzte durch eine starke Leistung den Abstand zu den Platz drei. Die Red Devils schlugen harmlose Spurs durch zwei Treffer nach Wiederanpfiff.

Manchester United, bei dem im Vergleich zum torlosen Remis gegen Newcastle Rashford für Cristiano Ronaldo begann, wollte den Sieben-Punkte-Abstand auf die Spurs verringern: Dies zeigten die Hausherren auch von Beginn an auf dem Platz: Die Red Devils pressten hoch und drängten Tottenham, das ohne den verletzten Richarlison auskommen musste (Bissouma startete gegenüber dem 2:0 gegen Everton für ihn), tief in dessen Hälfte.

Lloris hält zunächst die Null

Dennoch hatte Bentancur den ersten gefährlichen Abschluss des Spiels (7. Minute). Im Anschluss spielten aber eigentlich nur noch die Gastgeber: Antony setzte mit seinem Pfostenschuss auch früh das erste Ausrufezeichen (11.). Die beste Phase der Red Devils in Durchgang eins sollte aber noch kommen. Ab der 20. Minute stand Lloris fast im Minutentakt im Mittelpunkt. Zunächst tauchte er gegen Rashford stark ab (21.), dann lenkte er Bruno Fernandes' Freistoß übers Tor (22.) und zu guter Letzt war er bei Shaws Volleyabnahme in der kurzen Ecke zur Stelle (24.).

Kurze Zeit später wäre der Franzose dann aber machtlos gewesen - allerdings flog Casemiros strammer Distanzschuss ganz knapp am linken Pfosten vorbei (29.). Nach dem Schuss des Brasilianers pusteten die Spurs erstmal durch und retteten sich schadlos in die Pause. Fast hätten die Londoner sogar nach einem Konter die schwache Chancenverwertung der Hausherren noch bestraft: Da Kane aber an de Gea scheiterte (44.), ging es trotz einer Torschuss-Statistik von 19:5 aus der Sicht von ManUnited torlos in die Kabinen.

Rashford verpasst Doppelschlag

Mehr Glück im Abschluss hatten die Gastgeber dann aber sofort nach dem Wiederanpfiff. Freds eigentlich ungefährlicher Distanzschuss wurde von Davies unhaltbar in die linke Ecke abgefälscht. Es war der Beginn einer turbulenten Anfangsphase in Durchgang zwei: Erst verpasste Rashford den Doppelschlag (48.), dann verzog Kane auf der Gegenseite (49.).

Danach beruhigte sich das Spielgeschehen gute 20 Minuten, bis Kane plötzlich vor de Gea auftauchte, aber aus spitzem Winkel an ihm scheiterte - der Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, weil der englische Nationalspieler im Abseits stand (68.). Im direkten Gegenzug zeigte Bruno Fernandes, wie es besser geht: Der Portugiese brachte den Ball von der Strafraumkante überlegt in der rechten Ecke unter (69.). Da Lloris nochmal stark gegen Rashford parierte (74.) und Bruno Fernandes' Treffer nach seiner Abseitsposition zurückgenommen wurde (81.), blieb es beim 2:0.

ManUnited nur noch vier Punkte hinter Platz drei

Damit verkürzen die Red Devils, bei denen CR7 nicht zum Einsatz kam, den Abstand auf den Tabellendritten, Tottenham, auf vier Zähler und haben im Vergleich zu den Spurs noch eine Partie in der Hinterhand.

Weiter geht es für Manchester United gleich mit dem nächsten Topspiel: Am Samstag gastiert die Mannschaft von Erik ten Hag beim FC Chelsea (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Tottenham ist erst einen Tag später im Heimspiel gegen Newcastle wieder gefordert (17.30 Uhr).