Sancho-Tor zu wenig: United stolpert auch über Southampton

Im Duell der ehemaligen Leipziger Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl ging weder Manchester United noch Southampton als Sieger vom Feld. Die Red Devils störte das mehr.

Grob ein Jahr nach dem krachenden 9:0 gastierte Ralph Hasenhüttl mit den Saints wieder im Old Trafford - diesmal bei seinem einstigen Weggefährten Ralf Rangnick. Dieser ließ Cristiano Ronaldo nach dem 1:1 in Burnley wieder von Beginn an ran und sah, wie CR7 in der äußerst lebhaften Anfangsphase eine Hauptrolle einnahm.

Der Portugiese hatte Southamptons Keeper Forster bereits umkurvt, musste aber zusehen, wie Perraud seinen Abschluss noch vor der Linie klärte (7.). Anschließend vergaben Adams hüben und Sancho drüben (beide 9.) absolute Hochkaräter zur Führung, die noch etwas auf sich warten ließ - und die schließlich verdient für bestimmende Hausherren fiel: Fernandes schickte Rashford, dessen Hereingabe Sancho am zweiten Pfosten über die Linie drückte (21.).

Mit dem 1:0 im Rücken ließ United allerdings nach und relativ harmlose Gäste allmählich gefährlich werden. Kurz vor der Pause verbuchten Armstrong per Seitfallzieher (41.) und Perraud nach schönem Dribbling (43.) zwei gute Ausgleichschancen, die Red Devils kamen mit dem Schrecken davon.

Wieder erholt sich Manchester United nicht von einem Rückschlag

Nach der Pause erlebte United etwas, was United in letzter Zeit öfter erlebt: einen Rückschlag. Adams glückte aus spitzem Winkel ein Pfosten-Tor, früh im zweiten Abschnitt stand es 1:1 (48.). Und ManUnited wackelte. Armstrong (52.) und Broja setzten nach (54.), trotz Maguires Chance nach ruhendem Ball (57.) wirkten entschlossenere Saints dem zweiten Tor lange Zeit näher.

Für einen Sieg tat die Rangnick-Elf auch einfach zu wenig. CR7 und Dalot scheiterten kurz nacheinander an Forster (61.), Broja ließ Maguire und de Gea im gegenüberliegenden Strafraum eigentlich keine Chance, verhunzte allerdings seinen versuchten Heber (67.).

Selbst als die Zeit knapper wurde und Rangnick vier Angreifer aufbot, änderte sich nichts daran: Für die drei Punkte blieben CR7 (sechs Spiele ohne Tor) und Konsorten, die den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz verpassten, zu harmlos. Mit Ausnahme von Maguires letztem Kopfball, den Forster aber stark aus dem Eck fischte (90.+3).