Ten Hag weiter makellos: Manchester United besiegt Crystal Palace

Auch im dritten Test der Vorbereitung war Manchester United nicht zu schlagen. Gegen Premier-League-Konkurrent Crystal Palace machten Martial, Sancho und Rashford den Unterschied.

Nach den erfolgreichen Tests gegen den FC Liverpool und Melbourne Victory setzte Erik ten Hag auf Personal, das sich auf der Vorbereitungsreise der Red Devils in Thailand und Australien bereits bewährt hat - die Neuzugänge Christian Eriksen und Lisandro Martinez fehlten im Kader ebenso wie Cristiano Ronaldo, der weiterhin nicht bei der Mannschaft weilt und dem Vernehmen nach einen Vereinswechsel anstrebt. Stattdessen starteten vorne erneut Sancho, Fernandes, Rashford und Martial, in der Abwehr bildeten Maguire und Lindelöf die Innenverteidigung.

Butland klärt stark und muss raus, Ersatzmann Matthews fängt das 0:1

Doch auch ohne die Genannten kam der englische Rekordmeister gut in die Partie: Fred steckte den Ball im perfekten Moment durch auf Martial, der aus spitzem Winkel Butland prüfte (10.). Nicht die letzte starke Aktion des Franzosen, jedoch die des englischen Schlussmanns, der sich bei der Parade am Finger verletzte und durch Matthews ersetzt werden musste. Wenige Minuten später konnte Martial dann zur Führung einschieben. Nach einem Flankenwechsel von Neuzugang Malacia, der sich gut in die Startelf integrierte, auf Dalot chippte der portugiesische Rechtsverteidiger den Ball über die gegnerische Abwehrkette, wo Martial das Spielgerät souverän aus der Luft nahm und aus kurzer Distanz Matthews überwand (18.).

In der Folge übernahm Crystal Palace immer mehr die Spielkontrolle und konnte sich durch Ebiowei und Rak-Sakyi gute Chancen herausspielen, die Schlussmann de Gea jedoch vereitelte. Kurz vor der Pause tauchte dann erneut Martial gefährlich vor Matthews auf, nachdem Rashford eine Flanke von links scharf in den Fünfmeterraum schlug. Es blieb aber beim 1:0-Halbzeitstand, weil zwar sowohl der Torhüter der Londoner, aber auch der französische Leihrückkehrer knapp verpassten.

Tolle Kombination zum 2:0 - Martial rundet starken Auftritt ab

In die zweite Halbzeit starteten die Red Devils mit van de Beek, der sich umgehend mit einer Torvorlage für den Einsatz bedankte. Beim Treffer von Rashford spielten allerdings Sancho und erneut der starke Martial die Hauptrollen. Letzterer nahm einen Ball stark aus der Luft und seine Gegenspieler damit aus der Situation, im Anschluss nahm er den Ex-Dortmunder mit, der seinen Kollegen mit einem Steckpass in Szene setzte. Statt den eigenen Abschluss zu suchen, ließ Martial auf van de Beek tropfen, der am langen Pfosten den freistehenden Rashford mitnahm. Der Engländer erhöhte aus kurzer Distanz auf 2:0 (49.).

Den Schlusspunkt unter seine herausragende Leistung setzte Martial nach einer Stunde, als er bei einem Konter das Tempo hochhielt und den einstartenden Sancho mitnahm. Der Engländer ließ sich nicht mehr einholen und setzte seinen Schuss unhaltbar neben den rechten Pfosten (60.). Ten Hag wechselte daraufhin mehrfach und brachte neun Neue. Der Spielfluss nahm ab und Crystal Palace verkürzte. Bei einer Ecke von rechts enteilte Ward dem eingewechselten Telles und überwand mit seinem Kopfball auch de Gea (74.). Trotz des Anschlusses konnten die Londoner den dritten Sieg im dritten Spiel unter der Leitung Erik ten Hags nicht verhindern. Auch, weil United-Youngster Will Fish einen Konter per Notbremse stoppte (Rote Karte, 84.) und so einen weiteren Treffer verhinderte.