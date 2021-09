Cristiano Ronaldo trifft bei Rückkehr doppelt: Red Devils besiegen Newcastle

Bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo an seine alte Wirkungsstätte gewann Manchester United verdient mit 4:1. CR7 brachte die Hausherren zweimal in Führung, ehe Bruno Fernandes und Lingard sehenswert erhöhten.

Am vierten Spieltag passierte genau das, was sich die Fans von Manchester United bis Ende August wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten. Cristiano Ronaldo stand in der Startelf der Red Devils. Außerdem begannen auch die Neuzugänge Sancho und Varane.

Am vierten Spieltag passierte genau das, was sich die Fans von Manchester United bis Ende August wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten. Cristiano Ronaldo stand in der Startelf der Red Devils. Außerdem begannen auch die Neuzugänge Sancho und Varane.

CR7 trifft - das Old Trafford bebt

Nachdem alle bisherigen Gelegenheiten ungenutzt blieben war Cristiano Ronaldo dann zur Stelle: Nach einem flachen Greenwood-Fernschuss netzte der Portugiese den Abpraller völlig freistehend zum 1:0 ein. Im Theatre of Dreams brachen vor dem Pausenpfiff alle Dämme (45.+2).

Nach der Pause konnte Javi Manquillo bei einem Konter auf 1:1 stellen (56.). Der aufgerückte Rechtsverteidiger verwandelte im Eins-gegen-eins vor De Gea eiskalt in die linke Ecke. Nur kurze Zeit später war es wieder CR7, der die Red Devils mit 2:1 in Führung brachte (62.). Nach einem Steilpass von Shaw verwandelte Cristiano Ronaldo aus halblinker Position im Strafraum durch die Beine des Torhüters.

Bruno Fernandes' Sonntagsschuss

Wenige Minuten später rettete De Gea mit einer Glanzparade nach Joelintons Abschluss (68.). In der 80. Spielminute war es dann Bruno Fernandes der mit seinem 30-Meter-Kracher in den linken Winkel auf 3:1 stellte (80.) In der Nachspielzeit setzte ein sehenswerter Spielzug die Zuschauer nochmal in Ekstase: Pogba tanzte zwei Verteidiger aus, spielte einen Doppelpass mit Van den Beek und setzte Lingard am Elfmeterpunkt in Szene, der in die rechte Ecke verwandelte und den Schlusspunkt setzte (90.+2). Ein ebenso verdienter wie besonderer Heimsieg für Manchester United bei der denkwürdigen Rückkehr von Cristiano Ronaldo.