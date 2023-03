Nach Dreifach-Rot für Fulham schießt Sabitzer ManUnited ins FA-Cup-Halbfinale

Der FC Fulham lieferte im FA-Cup-Viertelfinale bei Manchester United ein starkes Spiel ab, brachte sich in wilden zwei Minuten, die drei (!) Rote Karten zur Folge hatten, jedoch um einen möglichen Trip nach Wembley.

Es lief die 70. Minute im Old Trafford, als sich Fulham bei eigener Führung auswärts auskontern ließ. Der kurz nach dem 0:1 eingewechselte Antony legte genau im richtigen Moment quer für Sancho. Der frühere Dortmunder hatte bis daher kein sonderlich gutes Spiel abgeliefert, machte diesmal aber alles richtig: Erst umkurvte er Torhüter Leno, dann ließ er den nachsetzenden Reed ins Leere Rutschen, um platziert aufs linke Eck abzuschließen. Der zurückeilende Willian blockte auf der Torlinie zur Ecke.

Seine Aktion rief jedoch umgehend wilde United-Proteste, allen voran bei Sancho selbst, hervor, der wie seine Kollegen Hand reklamierte. Und tatsächlich hatte der Brasilianer den Ball in einer aktiven Bewegung mit der Hand abgelenkt. Der VAR schaltete sich ein, Schiedsrichter Chris Kavanagh ging raus zum Bildschirm, um sich die Szene anzusehen. Noch während er das tat, rief ihm Fulham-Coach Marco Silva etwas zu und vergriff sich dabei wohl in der Wortwahl. Kavanagh zückte umgehend Rot.

Und da er nach dem Studium der Bilder wenig überraschend auf Handelfmeter entschied, blieb ihm auch keine andere Wahl als Willian, der auf der Torlinie ein sicheres Tor verhindert hatte, die Rote Karte zu zeigen. Eine weitere kam noch hinzu: Fulhams Torjäger Mitrovic, der die Gäste zuvor in Führung geschossen hatte, war derart aufgebracht, dass er sich zu einem Schubser gegen den Schiedsrichter hinreißen ließ. Die dritte Rote Karte binnen weniger als zwei Minuten war die logische Konsequenz.

Sabitzers erstes Tor im United-Trikot

Bruno Fernandes trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher ins rechte Eck. United brauchte keine zwei Minuten, um aus der doppelten Überzahl Kapital zu schlagen: Sancho passte stark links raus zu Shaw, dessen Hereingabe Sabitzer in der Mitte akrobatisch mit der rechten Außenseite ins Tor lenkte. Das erste Tor des Österreichers im Trikot von Manchester United. Fulham hatte mit neun Mann natürlich nicht mehr viel entgegenzusetzen. In der Nachspielzeit machte Bruno Fernandes mit dem Treffer zum 3:1 endgültig den Deckel drauf.

Bitter für Fulham: Bis zur Schlüsselszene in der 70. Minute hatten die Londoner einen mutigen Auftritt hingelegt, waren das bessere Team und nach der Pause verdient in Führung gegangen. Gegen Robinson und Willian hatte United-Schlussmann de Gea noch stark pariert, beim Abschluss von Mitrovic war er jedoch machtlos. Vier Minuten vor der Szene, die dem Spiel eine ganz andere Richtung geben sollte, hatte de Gea einen weiteren Mitrovic-Treffer verhindert, als er einen Kopfball des Serben in höchster Not von der Linie kratzte (66.).

FA-Cup-Finale gegen Manchester City möglich

Am Ende interessierte das im Old Trafford niemanden mehr, genauso wenig wie der nicht besonders überzeugende Auftritt des Teams von Trainer Erik ten Hag. Manchester United, das den League Cup bereits gewonnen hat und im Viertelfinale der Europa League auf den FC Sevilla trifft, tanzt weiter auf zwei Pokal-Hochzeiten. Im Halbfinale des FA Cup geht es im Wembley-Stadion am 22. oder 23. April gegen Brighton & Hove Albion. Im Endspiel könnte es zum Stadtduell mit Manchester City kommen, das auf Zweitligist Sheffield United trifft.