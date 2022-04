Nur Cristiano Ronaldo trifft: Glücklicher Punkt zu wenig für ängstliches ManUnited

Ralf Rangnick und Thomas Tuchel trennten sich in Old Trafford am Ende 1:1. Vor allem Chelsea dürfte das Remis nicht so recht schmecken, war man doch die bessere Mannschaft. ManUnited wiederum konnte sich abermals auf Cristiano Ronaldo verlassen.

Glücklich: Bruno Fernandes, Nemanja Matic und Cristiano Ronaldo (v.li.) beim Torjubel. IMAGO/PA Images