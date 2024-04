Onanas Fehleinschätzung kostet Punkte: ManUnited patzt gegen Burnley

Manchester United ist im Rennen um Rang sechs gestrauchelt. Die Red Devils mussten sich aufgrund von Onanas ungestümem Einsteigen gegen Burnley mit einem 1:1 begnügen.

Im Fernduell mit Newcastle um Platz sechs, der ManUnited die Qualifikation für die Europa League garantiert - entweder die Red Devils gewinnen das Endspiel des FA Cup gegen ManCity oder der sechste Rang würde einen Startplatz in der Europa League bedeuten -, traf die Mannschaft von Erik ten Hag wie schon am Mittwochabend (4:2 gegen Sheffield) auf einen Abstiegskandidaten.

Die zuvor klar verteilten Rollen spiegelten sich im ersten Durchgang aber nicht wirklich auf dem Platz wieder. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Aufseiten der Gastgeber, die mit derselben Startelf begannen wie gegen Sheffield, kreierte vor allem Garnacho gefährliche Aktionen. So hatte er vor den ersten drei Möglichkeiten seines Teams (10. Eriksen, 18. Bruno Fernandes, 21. Mainoo) die Füße im Spiel.

Onana verhindert gleich zweimal den Rückstand

Nach etwas mehr als einer halben Stunde rückte dann Onana in den Mittelpunkt. Erst reagierte er bei einem Foster-Kopfball glänzend (34.), dann behielt er im Eins-gegen-eins mit dem Angreifer die Oberhand (38.). Da Garnacho anschließend auch noch selbst eine Doppelchance liegengelassen hatte (41.), ging es trotz einiger guter Möglichkeiten torlos in die Kabinen.

Aus dieser kamen die Red Devils druckvoller, sodass die Führung in der Luft lag. Binnen einer Minute scheiterte Antony gleich zweimal an Muric (50., 51.), und Garnacho schlenzte anschließend vorbei (54.). In dieser Taktung ging es aber nicht weiter. Lediglich Garnacho prüfte gut 20 Minuten vor dem Ende nochmals Muric (69.).

Trotz eines offenen Spiels - für beide war ein Punktgewinn zu wenig - deutete es daher auf ein torloses Duell hin.

Berges folgenschwerer Fehler

Doch in der Schlussphase sollten nach zwei Fehlern noch Treffer fallen. Erst nutzte Antony Berges katastrophalen Querpass zu seinem ersten Saisontor (79.), acht Minuten später profitierte Amdouni von Onanas Fehleinschätzung. Am Ende einer Fehlerkette war der Schlussmann beim Versuch, den Ball herauszufausten, gegen Amdouni zu spät gekommen und hatte den Joker abgeräumt. Der Gefoulte traf überlegt zum 1:1-Endstand (87.)

Durch das Unentschieden schrumpfte der Vorsprung von ManUnited auf Newcastle, das Platz sieben innehat, auf einen Zähler. Erst in neun Tagen sind die Red Devils wieder im Einsatz. Am 6. Mai gastieren sie bei Crystal Palace (21 Uhr). Die Clarets, die sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz besitzen, empfangen am kommenden Samstag Newcastle (16 Uhr).