Doppelpack von Groß: Manchester United verpatzt Ligastart gegen Brighton

Mit Pascal Groß hat ein deutscher Mittelfeldspieler für reichlich Ernüchterung bei Manchester United gesorgt: Der Doppelpack des ehemaligen Ingolstädters entschied Brightons Gastspiel im Old Trafford am Sonntag.

Manchester United hat einen Fehlstart in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Nach der durchaus vielversprechenden Vorbereitung baute der neue Coach Erik ten Hag bei seinem Liga-Debüt mit Innenverteidiger Martinez und Spielmacher Eriksen auf zwei Neuzugänge - der Matchplan ging allerdings nicht auf. Ohne Cristiano Ronaldo (wegen Trainingsrückstand nur Joker) entfalteten die Red Devils kaum Durchschlagskraft, die beste United-Chance vor der Pause vergab Bruno Fernandes recht kläglich (7.).

Zuvor hätte Brighton bereits in Führung gehen können, doch Trossard hatte nach nicht einmal 20 gespielten Sekunden nur das Außennetz getroffen. Zielführender war die Einleitung des 1:0 vom Belgier, der Welbeck links in den Strafraum schickte. Dessen flache Hereingabe nutzte Groß abgezockt (30.). Nur neun Minuten später war es erneut der ehemalige Ingolstädter, der endgültig für Stille im Old Trafford sorgte: Nach einem toll vorgetragenen Angriff wehrte de Gea den Schuss von March genau vor die Füße von Groß ab, der sich artig bedankte. Mit Buhrufen wurde United, bei dem sich CR7 noch vor der Pause erwärmte, in die Kabine verabschiedet.

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel hatte ten Hag genug gesehen, der Niederländer brachte Cristiano Ronaldo für Fred. Der Portugiese schlich sich wenig später auch in Position, fand mit einer perfekten Flanke Rashford, der allerdings überhastet an Keeper Sanchez scheiterte (60.).

Erster Seagulls-Sieg überhaupt im Old Trafford

Kurz darauf war es erneut Rashford, der einen Volley am Fünfmeterraum über den Kasten jagte (65.). Eriksens unangenehmen Flachschuss lenkte Keeper Sanchez um den Pfosten (67.). Die folgende Ecke brachte dann aber den Anschlusstreffer, weil Sanchez erst danebenboxte und dann auch noch Mac Allister zu einem Eigentor "zwang" (68.).

In der Folge zogen die Hausherren teils powerplayartigen Fußball auf, ohne dabei besonders zwingend zu werden. Die Zeit lief ten Hags Mannschaft allmählich davon. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte noch Martinez, dessen Schuss in allerhöchster Not von Dunk geblockt wurde (87.). So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Sieg für Brighton - der erste überhaupt in der Vereinsgeschichte im Old Trafford.

ManUnited steht schon beim kommenden Gastspiel in Brentford am nächsten Samstag (18.30 Uhr) unter Zugzwang. Brighton will zweieinhalb Stunden zuvor gegen das zum Start ebenfalls siegreiche Newcastle United nachlegen.