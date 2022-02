Cristiano Ronaldo bricht den Bann: ManUnited kann doch noch gewinnen

Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen hat Manchester United gegen Brighton & Hove Albion Big Points im Rennen um die Champions-League-Plätze gesammelt. Beim 2:0 konnte auch Cristiano Ronaldo endlich wieder jubeln.

Führung erzielt und danach wieder verschenkt? Anders als noch beim 1:1 in Burnley und zuletzt dem 1:1 gegen Southampton konnte Manchester United dieses Mal einen knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Dabei sah es beim Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion lange Zeit keineswegs danach aus.

Die Elf von Interimstrainer Ralf Rangnick war mit Elanga, Fred und Lindelöf für Rashford, Pogba und Varane gestartet, tat sich aber zu Beginn äußerst schwer. Das Überraschungsteam aus Brighton um Coach Graham Potter, der im Moment als einer der besten englischen Trainer gehandelt wird, trat vom Anpfiff weg aktiv auf und setzte die Red Devils früh unter Druck. So gehörte den Seagulls mit Moder auch die erste Chance (5.). Auf der anderen Seite scheiterte Sancho an Sanchez (6.).

Brighton besser - De Gea rettet

In der Folge gehörte das Spiel aber erneut fast ausschließlich den Gästen, die ein zielstrebiges und selbstbewusstes Kurzpassspiel aufzogen. Die blassen und ideenlosen Red Devils taten sich schwer - und mussten sich in der 39. Minute bei de Gea bedanken: Mit einer Glanzparade verhinderte der spanische Schlussmann bei Moders Kopfball das eigentlich verdiente Gegentor. Es ging also torlos in die Kabinen.

Chancenfestival der Red Devils

Der zweite Durchgang sollte nach der ereignisarmen ersten Hälfte mehr zu bieten haben. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff brach Cristiano Ronaldo mit einem wuchtigen Schuss den Bann (51.) - und beendete auch seine torlose Zeit von zuletzt sechs Spielen ohne Treffer. Kurze Zeit später schwächte sich Brighton durch Dunks Notbremse selbst (54.).

Im Anschluss entwickelte sich ein wahres Sturmlaufen des englischen Rekordmeisters. Doch weder Cristiano Ronaldo, noch Bruno Fernandes konnten die Führung trotz aussichtsreicher Chancen ausbauen (66., 71., 75.). Und so musste United erneut zittern und hatte Glück, dass Moder mit seinem Schlenzer nur die Latte traf (78.).

Ansonsten kam im zweiten Durchgang jedoch wenig von den zehn Seagulls. Kurz vor Schluss räumte Bruno Fernandes dann auch noch letzte Zweifel aus dem Weg und setzte mit dem 2:0 den Schlusspunkt (90.+7). Manchester United schob sich somit wieder auf Rang vier und dürfte am Sonntag (15 Uhr) bei Abstiegskandidat Leeds United den nächsten Dreier anpeilen. Brighton trifft bereits am Samstag (16 Uhr) auf Schlusslicht Burnley.