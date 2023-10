Doppelter McTominay in der Nachspielzeit: Manchester United bezwingt Brentford

Manchester United hat dank des eingewechselten Scott McTominay eine sicher geglaubte Niederlage innerhalb von vier Minuten in einen Last-Minute-Sieg umgewandelt und die kleine Durststrecke von zwei Pflichtspielniederlagen am Stück vorerst beendet.

Drehte die Partie gegen Brentford mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit: Manchester Uniteds Scott McTominay. Getty Images

Mit Maguire und Evans anstelle von Varane und Hannibal ging Manchester United in den 8. Spieltag, nachdem die Red Devils am Dienstag die bittere 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul hinnehmen mussten.

Jensen nutzt Uniteds Fehlerkette

United begann zurückhaltend und hatte vor allem in der Offensive ordentlich Sand im Getriebe. Zwar zeigten die Red Devils immer wieder gute Ansätze, nennenswerte Tormöglichkeiten waren allerdings Fehlanzeige. Stattdessen luden die Gastgeber Brentford ein. Nach einem fatalen Casemiro-Fehlpass und einem missglückten Klärungsversuch von Lindelöf war es Jensen, der Onana zur 1:0-Führung für die Gäste überwand (26.).

Rashford nähert sich an

Eine unmittelbare Reaktion der Red Devils blieb aus, erst über zehn Minuten nach dem Gegentreffer sorgte Rashford mal für etwas Torgefahr, nachdem sich der schwach aufgelegte Engländer gegen Wissa durchgesetzt hatte (37.). Zur Pause nahm Erik ten Hag Casemiro runter und brachte Eriksen, der die Bees in der 53. Minute mit seinem Distanzschuss zumindest mal ein klein wenig in Alarmbereitschaft versetzte. United hatte weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, machte daraus jedoch viel zu wenig, offensiv war der Auftritt der Red Devils schlichtweg zu ideenlos.

Kleine Chancen von Garnacho (76.) oder Bruno Fernandes (78.) brachten Strakosha nicht in Bedrängnis. Stattdessen musste Onana gleich zweimal eingreifen und die Vorentscheidung verhindern. Erst parierte Uniteds Hintermann stark gegen Maupay (83.), wenige Augenblicke später war Onana erneut gegen Nörgaard auf dem Posten (84.).

McTominay dreht die Partie in der Nachspielzeit

Auch in der sechsminütigen Nachspielzeit sah es zunächst danach aus, als würde Brentford den Dreier weiterhin sauber verteidigen, doch die Bees hatten die Rechnung nicht mit dem eingewechselten McTominay gemacht. Der Schotte besorgte erst den Ausgleich (90.+3) und war dann in der siebten Minute der Nachspielzeit per Kopf zur Stelle und drehte die Partie tatsächlich noch komplett (90.+7).

Manchester United gastiert nach der Länderspielpause bei Sheffield United (21. Oktober, 21 Uhr). Brentford empfängt ein paar Stunden früher Burnley (16 Uhr).