ManUnited "besser als erwartet" - Rangnicks "Übrigens" wegen Ronaldo

Nach dem gelungenen Debüt als ManUnited-Trainer sprach Ralf Rangnick (63) über eine überraschende Leistung, Verbesserungsbedarf - und Cristiano Ronaldo.

Keine ganze Hälfte dauerte es, da waren englische Journalisten gleich begeistert vom "neuen" ManUnited von Ralf Rangnick, das am Sonntag gegen Palace mit den gleichen elf Spielern wie das ManUnited von Michael Carrick beim 3:2 gegen Arsenal am Donnerstag auflief. Koordiniertes Pressing hatten sie dort gesehen, einen Plan und mehr Arbeit gegen den Ball.

"Besonders die erste halbe Stunde" fand später auch Rangnick "außergewöhnlich". Eine "extrem hohe Intensität" und "ein extrem hohes Tempo" lobte der Interimstrainer, sah aber auch, wie United nach rund einer Stunde wieder in alte Muster verfiel, kaum noch Chancen kreierte und sich mehr auf das Können Einzelner verließ.

Wie Cristiano heute gegen den Ball gearbeitet hat… Chapeau! Ralf Rangnick

"Aber", das stellte Rangnick heraus, "wie die Mannschaft über das gesamte Spiel zusammen verteidigt hat… wir hatten die ganze Zeit die Kontrolle. Wir haben immer versucht, nach vorne zu spielen. Das war immer der Fall, außer vielleicht in den letzten fünf Minuten. Zu allen anderen Zeiten haben wir versucht, sie von unserem Tor fernzuhalten." Dabei bezog er auch die Offensivreihe mit ihrem Pressing ein: "Übrigens: Wie Cristiano heute gegen den Ball gearbeitet hat… Chapeau!"

Deshalb war der 63-Jährige am Ende "sehr glücklich" mit der Art und Weise und auch mit dem Ergebnis, weil Freds Kunstschuss mit dem schwachen rechten Fuß doch noch für den Sieg bei Rangnicks Debüt sorgte. "Ich dachte, er könnte nur mit links", lachte der Trainer.

Rangnick: "Ich möchte, dass die Spieler an diese Art des Fußballs glauben"

Zum ersten Mal seit September gewann United nun zwei Spiele am Stück und schob sich ein Stück näher an Champions-League-Platz vier. Für Rangnick war "die weiße Weste der wichtigste Teil. Das sind die Dinge, die wir verbessern müssen. Nach nur einer Trainingseinheit - und das war nicht mal eine ganze Einheit - war ich wirklich beeindruckt. Das war besser, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein."

So soll es nun in der Champions League gegen Young Boys sowie in der Liga gegen die Aufsteiger Norwich und Brentford weitergehen. "Es ist immer einfach, auf etwas aufzubauen, wenn man schon einen Erfolg gefeiert hat. Ich möchte, dass die Spieler an diese Art des Fußballs glauben. In diese Richtung müssen wir weitergehen, ohne Gegentor bleiben und trotzdem besser beim Kreieren von Chancen werden."