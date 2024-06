Manuela Brütsch wechselt von HSG Bad Wildungen zu Schweizer Erstligist

Nach 13 Jahren in Deutschland verlässt Manuela Brütsch die Bundesliga. Die 40-Jährige wechselt von der HSG Bad Wildungen in die erste Schweizer Liga.

Ab der kommenden Saison steht Manuela Brütsch beim LC Brühl in der ersten Schweizer Liga zwischen den Pfosten. "Zu unserem langjährigen und sehr erfolgreichen Duo verpflichten wir eine zusätzliche, sehr erfahrene Torhüterin. Durch den Konkurrenzkampf und die unterschiedliche Art der drei in Persönlichkeit und Spielstil werden sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Mit dieser Verpflichtung konnten wir unserer doch eher jungen Mannschaft nochmals etwas an Erfahrung geben. Es freut mich deshalb umso mehr, dass wir auf ein so gutes Torhüterinnentrio setzen dürfen", äußert sich LC-Trainer Raphael Kramer über die Neuverpflichtung gegenüber dem Schweizer Handballverband.

Für die Schweizer Nationalmannschaft hat die 40-Jährige 170 Partien absolviert und ist damit Rekordnationalspielerin. Schon von 2006 bis 2011 spielte Manuela Brütsch für den LC Brühl. In dieser Zeit wurde sie vier Mal Schweizer Meisterin und drei Mal Cupsiegerin. 2011 wechselte sie zur HSG Bensheim/Auerbach in die zweite Liga. Ein Jahr später schloss sie sich der HSG Bad Wildungen an. Zwölf Jahre später kehrt sie in die Schweiz zurück.

Manuela Brütsch soll nicht nur kurzfristig das Torhüterteam des LC verstärken, sondern auch langfristig in verschiedenen sportlichen Funktionen im Verein zum Einsatz kommen - unter anderem als Torhütertrainerin im Nachwuchsbereich. Bereits diesen Sommer wird sie mit dem U16-Nationalteam am EHF European Open in Göteborg teilnehmen.