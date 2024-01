Manuel Zehnder: War ein rabenschwarzer Tag

Manuel Zehnder hat in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag schlecht geschlafen. Der 24-jährige Rückraumspieler des ThSV Eisenach hat mit der Schweiz zum EM-Auftakt sehr deutlich gegen Deutschland verloren.

Die Schweizer wurden vor über 53.500 Zuschauern im umgebauten Düsseldorfer Fußball-Stadion von der Nationalmannschaft Deutschlands regelrecht überrollt, unterlagen mit 14:27 (8:13). Die Eidgenossen fanden keine Mittel gegen die deutsche Abwehr, hinter der Torhüter Andreas Wolff mit einer Weltklasse-Leistung brillierte. Im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst der Eisenacher sprach ThSV-Rückraumspieler Manuel Zehnder über das Spiel.

Erwischte Ihre Mannschaft einen rabenschwarzen Tag?

Manuel Zehnder: Was die Offensive betrifft, kann man das so sagen. Nur 14 eigene Treffer belegen das. Wir lieferten eines unserer schlechtesten Spiele, und das gerade im ersten Spiel der EM 2024. Wir fanden keine Lösungen. Der deutschen Abwehr mit einem überragenden Keeper gilt freilich mein Kompliment. Wir spielten zu statisch, nicht über die Breite, griffen immer wieder erfolglos über das Zentrum an. Wir haben es Deutschland leicht gemacht, wir haben uns einfach nicht clever angestellt.

Wie geht es nun für die Schweiz weiter?

Manuel Zehnder: Wir müssen uns deutlich steigern. Schlechter im Angriff als gegen Deutschland geht es ja nicht. Um noch eine Runde weiterzukommen, müssen wir wohl die beiden weiteren Gruppenspiele gewinnen. Am Sonntag treffen wir in Berlin auf Frankreich. Ein ganz schwerer Brocken!

Die Partie fand vor über 53.500 Zuschauern in einem umgebauten Fußballstadion statt. Sind Handballspiele in solchen Arenen die Zukunft?

Manuel Zehnder: Ich stufe diese Partie als einmaliges und cooles Event ein. Das als die Zukunft des Handballs, des Hallenhandballs, kann ich mir nicht vorstellen. Arenen mit bis zu 20.000 Zuschauern sehe ich als zukunftsträchtig.

Erreichte die Spieler auf der ausgelegten Handball-Spielfläche die Stimmung aus dem weiten Rund?

Manuel Zehnder: Die Zuschauer auf den aufgestellten Tribünen am Spielfeldrand haben wir wahrgenommen. Beim Spiel selbst war uns nicht permanent bewusst, dass über 50.000 Menschen auf den Rängen des Fußballstadions saßen. Wir sahen eine große dunkle Wand.